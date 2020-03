‘My Friend Pedro’ ya tiene fecha de lanzamiento oficial

Estamos a pocos días para que se estrene el famoso juego de My Friend Pedro, el cual llegará a PlayStation 4 la próxima semana. Esto se dio a conocer por el medio informativo de videojuegos Devolver Digital, quienes anunciaron que el hombre que tiene una banana de amigo aterrizará el 2 de abril en la consola de Sony. De esta manera también se pudo ver Junto con el anuncio fue liberado un tráiler mostrando un poco de su atractiva jugabilidad, que involucra disparos, piruetas y bananas.

El dinámico juego de acción en plataformas de disparos trae toda su brutalidad y sentido del humor ácido a la consola de Sony, tras su exitoso paso en PC y Nintendo Switch. Con piruetas, volteretas y balaceras, la historia de My Friend Pedro es una surreal mezcla donde un joven que puede ver a una banana parlanchina llamada Pedro, lucha en contra de la mafia que intenta asesinarlo.

My Friend Pedro próximamente

DeadToast estuvo durante casi un año desde su anuncio oficial en la E3 2018 desarrollando el juego a la perfección, presentando su estreno tras la edición de 2019, donde en poco tiempo se añadió la versión de Switch. Parte de las pintorescas presentaciones de Devolver Digital en el evento anual de videojuegos, My Friend Pedro es una de las representaciones más destacadas de los indies en los últimos tiempos.

En su camino hacia la PS4, My Friend Pedro también tendrá algunas características y cambios nuevos. Este port incluirá el contenido adicional del Código Amarillo del juego. Esta expansión agrega las características más demandadas de la comunidad además de algunos modificadores de juego adicionales para garantizar que su tiempo con el juego sea lo más salvaje posible.

Para los fanáticos de la velocidad, hay un temporizador en el juego, y para las personas que solo quieren correr y disparar, puedes desbloquear todas las armas desde el principio y ajustar la velocidad de tu personaje. O si solo quieres aumentar el factor extraño del juego, puedes habilitar el modo Big Head. My Friend Pedro aún no está en PlayStation Store, así que tendrás que estar atento. Sin embargo, eso no debería ser demasiado difícil ya que el juego tiene su fecha de lanzamiento establecida: jueves 2 de abril.