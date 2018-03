Multan a Telegram en Rusia

Multan a Telegram con 14,000 dólares por negarse a entregar los servicios de seguridad nacional rusos (FSB)

La justicia rusa multó este lunes a la aplicación Telegram con 14,000 dólares por negarse a entregar los servicios de seguridad nacional rusos (FSB) las claves que desbloquean el cifrado que permiten acceder a los mensajes de los usuarios de esta app. La empresa creada en 2013 por el ruso Pável Dúrov fue multada por ser declarada culpable de una infracción administrativa al no cumplir con la ley (rusa), que obliga a aplicaciones de mensajería instantánea a revelar las comunicaciones entre sus usuarios dentro de la lucha contra el terrorismo. Este sistema es muy popular en Rusia por el elevado nivel de cifrado y tiene diez millones de usuarios en el país. No es la primera vez que el gobierno ruso y Telegram se enfrentan. A finales del pasado mes de junio el Roscomnadzor (agencia reguladora de bienes y servicios de Rusia) amenazó con bloquear el servicio en el país si no se registraba a la compañía como medio de difusión de información. En 2014, tras recibir presiones por parte del gobierno Dúrov se marchó del país. El propio creador de Telegram y de VK publicó en la segunda que el FSB acudió a la sede en Londres para pedirle la información necesaria para descodificar mensajes electrónicos enviados, recibidos, entregados y tratados por los usuarios. Recordar que Telegram está en el punto de mira de varios países por negarse a comunicar los datos de sus usuarios, entre los que se encuentran grupos terroristas.