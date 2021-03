Muere Allan McDonald el hombre que se negó a aprobar el lanzamiento de Challenger

Allan McDonald se encontraba en la cúspide de la historia, el 27 de enero de 1986, Estuvo en el Centro Espacial Kennedy en Florida para el lanzamiento del Challenger "... para aprobar o desaprobar un lanzamiento si surgía algo", en 2016, 30 años después de que el Challenger explotara.

McDonald dirigió el proyecto del cohete propulsor del contratista de la NASA Morton Thiokol. Fue responsable de los dos cohetes masivos, llenos de combustible explosivo, que elevaron los transbordadores espaciales hacia el cielo.

Aquel día, un día antes de la catástrofe del transbordador Challenger, el trabajo de Allan McDonald era firmar y enviar un formulario oficial. Si lo hacía arriesgaría la vida de los siete astronautas que iban a abordar la nave espacial a la mañana siguiente. Si se negaba a firmar, arriesgaría su trabajo, su carrera y la buena vida que había construido para su esposa y sus cuatro hijos.

Allan McDonald dijo: "Y tomé la decisión más inteligente que he tomado en mi vida, me negué a firmarlo. Solo pensé que estábamos tomando riesgos que no deberíamos tomar".

En 2016, Allan McDonald fue entrevistado, y La Verdad Noticias ha retomado la misma. En ella McDonald citó tres razones para un retraso: temperaturas heladas durante la noche que podrían comprometer las articulaciones de los cohetes impulsores; formación de hielo en la plataforma de lanzamiento y la nave espacial que podría dañar las placas de calor del orbitador en el lanzamiento; y pronosticar mares agitados en el sitio de recuperación del cohete propulsor.

Conocía los riesgos y Allan McDonald se negó a firmar documentos para el despegue del Challenger.

Los funcionarios de la NASA: "Si algo le sucede a este lanzamiento, no me gustaría ser la persona que tiene que estar frente a una junta de investigación para explicar por qué lanzamos ...".

Muere Allan McDonald a los 83 años

Hoy, 35 años después del Challenger, la familia de McDonald's informa que murió el sábado en Ogden, Utah, luego de sufrir una caída y daño cerebral. Tenía 83 años.

Allan McDonald vivió su vida sin culpa ni arrepentimiento. "Murió con serenidad y ecuanimidad". Allan McDonald deja atrás a su esposa Linda y cuatro hijos, y un legado de hacer las cosas correctas en los momentos correctos con las personas adecuadas.

"Hay dos formas en las que las acciones [de McDonald's] fueron heroicas", recuerda Mark Maier, quien dirige un programa de liderazgo en la Universidad Chapman y produjo un documental sobre la decisión de lanzamiento del Challenger.

"Uno fue la noche anterior al lanzamiento, negándose a firmar la autorización de lanzamiento y continuando argumentando en contra", dice Maier. "Y luego, después de las consecuencias, exponiendo el encubrimiento en el que estaba involucrada la NASA".

Doce días después de la explosión del Challenger, McDonald se puso de pie en una audiencia a puerta cerrada de una comisión presidencial que investigaba la tragedia. Estaba "en los asientos baratos de atrás" cuando levantó la mano y habló. Acababa de escuchar a un funcionario de la NASA pasar por alto por completo un hecho fundamental.

McDonald y su equipo de ingenieros de Thiokol se habían opuesto enérgicamente al lanzamiento, argumentando que las temperaturas heladas durante la noche, tan bajas como 18 grados F, significaban que las juntas tóricas en las juntas del cohete propulsor probablemente se endurecerían y no podrían contener el combustible explosivo que se quema dentro del cohetes.

Presentaron datos que mostraban que las juntas tóricas habían perdido elasticidad a una temperatura mucho más cálida, 53 grados F, durante un lanzamiento anterior.

El funcionario de la NASA simplemente dijo que Thiokol tenía algunas preocupaciones, pero aprobó el lanzamiento. Olvidó decir que la aprobación se produjo solo después de que los ejecutivos de Thiokol, bajo una intensa presión de los funcionarios de la NASA, invalidaron a los ingenieros.

"Estaba sentado allí pensando que eso es lo más engañoso que jamás haya escuchado", recordó McDonald. "Entonces ... dije que creo que esta comisión presidencial debería saber que Morton Thiokol estaba tan preocupado que recomendamos no lanzar por debajo de 53 grados Fahrenheit. Y lo pusimos por escrito y lo enviamos a la NASA".

El exsecretario de Estado William Rogers presidió la comisión y miró hacia el auditorio, entrecerrando los ojos en dirección a la voz. "Nunca olvidaré que el presidente Rogers dijo: '¿Podría venir aquí al piso y repetir lo que creo que escuché?'", Dijo McDonald.

El foco de la investigación de la comisión se centró en las juntas teóricas del cohete propulsor, los esfuerzos de McDonald y sus colegas para detener el lanzamiento y la falta de escucha de los funcionarios de la NASA.

