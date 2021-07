Mozilla: Firefox Lite se va de iOS y Android 

Mozilla ya lo anunciaba y ahora es un hecho, Firefox Lite ya no estará en Android y tampoco en iOS, pues esta aplicación ya no tendrá soporte, pero ¿ya tienen listo su reemplazo?, ¡aquí te lo de decimos!

En La Verdad Noticias te revelamos que desde el 30 de junio la compañía de Firefox Lite anunció el retiro de dicha aplicación, así que, ya no estará disponible para descargar.

Hace poco te contamos cómo usar WhatsApp Web en la plataforma en Mozilla Firefox, ahora te diremos cuál es la aplicación que reemplazará a Firefox Lite.

Mozilla anuncia el reemplazo de Firefox Lite

Firefox Focus. Foto: 4tomono.com

Mozilla animó a sus usuarios a dejar atrás Firefox Lite y comenzar a probar Firefox Focus, su nueva aplicación que cuenta con mejores características y funciones, incluso se sabe que es mucho más estable y veloz que su antecesora.

¿Qué pasa si no desinstalas Firefox Lite de Mozilla?

Firefox Lite. Foto: YouTube freehackingtut

Mozilla anunció que, si sus usuarios no desinstalan Firefox Lite de sus móviles, podrán conservar su información guardada como los marcadores, pero si lo hacen perderán todos esos datos, al menos en estos dispositivos.

Respecto a las capturas de pantallas, la compañía informó que estas seguirán en los dispositivos, aunque se desinstale su versión Lite.

La empresa dejó claro que si continúan con el uso de su antigua aplicación no tendrán problemas; sin embargo, ya no tendrán soporte en iOS y Android, a esto se refiere que no tendrán protección de seguridad ni nuevas actualizaciones.

Ahora que ya sabes lo que está haciendo esta compañía y si quieres seguir informado sobre lo que está haciendo, tienes que leer Android recibe el nuevo Firefox Daylight completamente renovado.

Con información de pasionmovil.com