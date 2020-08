Motorola One 5G, el smartphone con impresionantes prestaciones y precio justo

El Motorola One 5G es uno de los mejores smartphones con tecnología 5G y con precio más bajo en Estados Unidos y no es para menos, ya que incluye seis cámaras y un curioso aro de luz.

El Motorola One 5G resulta impresionante por adoptar muchos elementos del Motorola Edge, en el que se incluye la experiencia Android pura, un poderoso procesador Snapdragon 765G, el mismo procesador que podemos encontrar en el OnePlus Nord, LG Velvet y Galaxy A71 5G, la esperadísima conectividad 5G, ranura para tarjeta microSD y 128GB de almacenamiento interno.

Pero eso no es todo, el Motorola One 5G es una de las mejores opciones ante su competencia por tener un precio sugerido menor a los $500 dólares, cuando el Motorola Edge tiene un precio sugerido de $699 dólares.

Por el lado no tan positivo, el Motorola One 5G no tiene la famosa pantalla curva del Motorola Edge ni el lector de huellas integrado en la pantalla, sin embargo hablamos de $200 dólares menos.

Motorola One 5G, tecnología a precio justo

Las especificaciones completas del Motorola One 5G son:

Motorola One 5G: Características y especificaciones

Pantalla: 6.7 pulgadas (90 Hz)

Resolución: 2,520 x 1,080 pixeles

Densidad de pixeles: 408 ppp

Procesador: Snapdragon 765G

RAM: 4GB

Almacenamiento: 128 GB

Ranura microSD: Sí

Cámaras traseras: 48 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 8 megapixeles (f/2.2) + macro de 5 megapixeles (f/2.2) + de profundidad de 2 megapixeles (f/2.2)

Cámara frontal: 16 megapixeles

Batería: 5,000mAh con carga rápida de 15W

Reconocimiento facial Básico

Conector de audífonos 3.5 mm

Tamaño: 168 x 74 x 9mm

Peso: 210 gramos

Las dos cámaras frontales de este smartphone permiten capturar fotos regulares o con el gran angular; además, como una gran novedad, se ilumina alrededor de la cámara que va a capturar para indicar a cuál mirar.