Motorola Edge estará disponible el 31 de julio por un precio de 500 dólares

El teléfono inteligente Edge desbloqueado de Motorola ahora está disponible para preordenar antes del lanzamiento del 31 de julio, anunció hoy la compañía. Además, la compañía dio a conocer que por "tiempo limitado", ofrecerá Edge por 499.99 dólares, en lugar del precio originalmente anunciado de 699.99 dólares.

No está claro por cuánto tiempo Motorola ofrecerá el descuento de 200 dólares, aunque no parece que esté considerando una caída de precios permanente en este momento.

El Motorola Edge es una versión ligeramente diluida del buque insignia Edge 999 dólares, con un diseño similar de pantalla de "borde" de 6.7 pulgadas, pero con un procesador Snapdragon 765, 6GB de RAM, una batería de 4,500mAh y sin carga inalámbrica. (El Edge Plus, por otro lado, tiene el doble de RAM, una batería más grande de 5,000 mAh y un Snapdragon 865). También cuenta con 256 GB de almacenamiento interno. La matriz de triple cámara también se ha degradado, en comparación con el Edge Plus, con una lente principal de 64 megapíxeles (en lugar del muy promocionado sensor de 108 megapíxeles en el Edge Plus), entre otros cambios.

El Motorola Edge Plus tiene el doble de RAM, una batería más grande de 5,000 mAh y un Snapdragon 865

Por último, Edge solo admitirá Internet sub-6GHz 5G (no el soporte mmWave que tiene Edge Plus), aunque estará disponible, en lugar de limitarse solo a Verizon.

El Motorola Edge está disponible para reservar ahora en Best Buy, B&H Photo, Amazon y Motorola.

