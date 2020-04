Mortal Kombat Legends: Scorpion Revenge, nueva película animada del juego

En poco tiempo se tiene contemplado que se estrene la película animada del popular videojuego; Warner sigue teniendo a Mortal Kombat como una apuesta segura, ya que después de haber realizado una película Live-Action que tiene muy poco que terminó su rodaje, ahora presenta una nueva película animada que ofrece arte de muy alta calidad y una historia que resulta por demás interesante.

Mortal Kombat Legends: Scorpion Revenge

Según lo que ha informado Warner, Mortal Kombat Legends: Scorpion Revenge saldrá al mercado en formato Blu-Ray éste mismo mes, concretamente el 12 de Abril y para celebrarlo, el estudio decidió mostrar al público una probada de lo que podrá ver en unos días.

Mortal Kombat ahora en película animada

En el video publicado por Warner, podremos ver al no tan querido personaje de Mortal Kombat, Johnny Cage queriendo entender qué es el torneo entre el Earthrealm y los otros para que la Tierra siga como la conocemos, sin embargo Cage, en su faceta de actor/luchador cree que todo es como una película, y en su afán, quiere entender lo que él llama el guión.

El mismo video de Mortal Kombat Legends: Scorpion Revenge nos da a entender que la temática no sólo se tratará de la venganza de Scorpion contra Sub-Zero, sino que parte de la película nos mostrará el torneo como tal, lo que sugiere mucha emoción y espectaculares escenas de acción como a las que estamos acostumbrados los que jugamos Mortal Kombat.

El reparto elegido por Warner para Mortal Kombat Legends: Scorpion Revenge está compuesto por un gran número de estrellas entre los que podremos encontrar a Joel McHale (Community) como Johnny Cage, Jennifer Carpenter (Dexter) como Sonya Blade, Jordan Rodrigues (Dance Academy: The Movie) como Scorpion y Hanzo Hasashi, Steve Blum (La leyenda de Korra) como Sub-Zero, Artt Butler (Her) como Shang Tsung, Darin De Paul (Robots) como Quan Chi, Robin Atkin Downes (Suicide Squad) como Kano, David B. Mitchell (Bilal) como Raiden, Ike Amadi (Avengers Assemble) como Jax Briggs, Kevin Michael Richardson (Cleveland) como Goro, Grey Griffin (Avatar: The Legend of Aang) como Kitana y Satoshi Hasashi.