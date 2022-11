¿Monetizar WhatsApp Esto planea Mark Zuckerberg para compensar las pérdidas del Metaverso

Debido a la situación económica, las grandes tecnologías no están viviendo su mejor momento, y ahora Meta quiere realizar profundos cambios en sus aplicaciones, entre ellos planes de suscripción a WhatsApp.

Uno de los ejemplos de este bajo rendimiento económico es la propia red social de Twitter que diario pierde varios millones de dólares.

Por eso en La Verdad Noticias te explicamos qué está ocurriendo y te contaremos más a detalle de que trataría esta monetización de WhatsApp.

¿Por qué Mark Zuckerberg busca monetizar WhatsApp?

La aplicación tendría mejoras por las que deberás pagar

Actualmente, la compañía Meta, con su Metaverso, no está viviendo su mejor momento, por lo que ha perdido demasiado dinero, y por esta situación, el CEO ya está buscando maneras de hacer que entre dinero a sus cuentas, y para ello recurrirá a WhatsApp?

WhatsApp y Facebook Messenger no dan nada de dinero porque no presentan anuncios y no tienen un plan de suscripción, y por ello siempre tendrán más gastos que dinero, y por ello, Zuckerberg ha afirmado que el gran pilar de Meta van a ser las aplicaciones de mensajería.

No ha dado muchos detalles en entrevista sobre esta estrategia, pero está trabajando en una suscripción para la parte empresarial de WhatsApp, lo que puede añadir algunas funciones diferenciadoras para potenciar el negocio de las empresas que usen WhatsApp Business.

Sin embargo, aunque se puede abrir la puerta a que las funciones sean solamente para el plan de suscripción, pueden terminar pasando a la versión usada por todos los usuarios, y esta es una de las mejores vías para poder sacarle rendimiento económico a una app que ha estado atorada por mucho tiempo.

Mientras tanto, el objetivo final puede ser hacer que WhatsApp se convierta en una especie de WeChat para hacer compras en comercios o comprar tickets de tren.

¿Cuánto dinero pagó Facebook por WhatsApp?

Los responsables de Facebook, en el año 2014 anunciaron que la empresa de Mark Zuckerberg compraría el servicio de mensajería móvil WhatsApp por 22 mil millones de dólares, y ahora la app de mensajería ha recuperado solo el 10% de lo que invirtió.

Antes de que la compañía de mensajería fuera comprada por el gigante Facebook, WhatsApp siempre fue una compañía muy discreta, un equipo muy reducido, sin publicidad y que, al no estar cotizada en bolsa, no tenía ninguna obligación de desglosar el dinero que conseguía.

Actualmente, diferentes empresas están apostando por un plan de suscripción, lo que no es algo nuevo dado que la app de mensajería tiene aplicaciones competidoras como Telegram Premium y también existe Twitter Blue que añade la opción de contar con el verificado al lado del nombre de usuario.

