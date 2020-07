Misterioso control blanco Xbox de próxima generación aparece en línea

Misterioso control Xbox blanco de próxima generación aparece en línea

Al parecer, se filtró un control blanco de la Serie X de Xbox en línea. Una imagen del controlador blanco apareció en Reddit durante el fin de semana, antes de que el publicador eliminara su cuenta y la imagen. Identificado solo como "Wolfy_Wizzardo", el usuario de Reddit afirmó haber tomado la foto en una fiesta en el estado de Washington organizada por el hijo de un empleado de Microsoft.

Antes de la eliminación de la cuenta, la cuenta de Reddit había estado comentando y publicando sobre temas en Seattle, Washington durante meses.

El control en sí incluye el nuevo D-pad en el controlador Xbox Series X, junto con el nuevo botón de compartir que Microsoft está enviando en los controladores de próxima generación. Desde The Verge hablaron con el usuario de Reddit antes de que se eliminara su cuenta, y afirmaron que la consola asociada también era blanca y "parecía más cuadrada y el botón Xbox parecía más grande".

Más rumores sobre la próxima Xbox

También afirman haber jugado juegos en la consola, y que la interfaz todavía se parecía a la interfaz de usuario de Xbox One. Microsoft se apega en gran medida al mismo tablero de Xbox que se incluye en Xbox One, con algunos ajustes menores para habilitar nuevas funciones como Quick Resume.

Foto filtrada del supuesto Xbox blanco.

Algunos especulan que este control Xbox blanco podría indicar la existencia de una segunda Xbox de próxima generación. Se rumora que Microsoft lanzará su segunda Xbox más barata de próxima generación (con nombre en código Lockhart) en agosto.

No está claro si el controlador y la consola blancos son genuinos o no, pero si existen y pertenecen a un empleado de Microsoft, entonces podría ser simplemente una edición especial Xbox Series X. Microsoft creó una Xbox One blanca exclusivamente para empleados que trabajaron en el consola cuando se envió en 2013.

Apenas surjan más detalles de Microsoft para comentar sobre el misterioso controlador Xbox blanco, se actualizará la información.