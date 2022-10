Misión espacial fue sombría para William Shatner: 'Todo lo que vi fue muerte'

Vuelo espacial fue sombrío para William Shatner: "Todo lo que vi fue muerte"

Uno de los primeros en experimentar el turismo espacial fue el actor William Shatner, conocido mundialmente como el capitán James T. Kirk de la nave Enterprise en la icónica serie de ciencia ficción Star Trek, sin embargo a diferencia de una lección de humildad o fragilidad Shatner aseguró haberse encontrado durante la misión espacial con: ‘Un vacío frío, oscuro y negro’.

Declaraciones en la misma vena pueden ser encontradas en la biografía de Shatner titulada ‘Boldly Go’ en donde relata lo sombría que fue su experiencia en órbita terrestre a bordo de una nave parte de la iniciativa espacial Blue Origin de Jeff Bezos.

El actor William Shatner habló sobre su experiencia a bordo de la nave Blue Origin.

El medio CNN se acercó al actor de 91 años para hablar sobre sus declaraciones como: ‘Todo lo que vi fue muerte’, al igual de las maneras en que el viaje lo ha cambiado. Y es que Shatner escribió en su biografía que esperaba asombrarse con el cosmos y la Tierra vista sin filtro pero terminó abrumado por la destrucción que los humanos realizan del planeta.

William Shatner habla sobre su experiencia en la misión espacial de Blue Origin

William Shatner se identifica como un ambientalista vocal sobre el daño que la humanidad realiza al planeta por lo que la experiencia a bordo de la misión espacial lo abrumó al grado de tener sentimientos encontrados entre la negrura del espacio, que aseguró solo le hizo pensar en la muerte, y la belleza de la naturaleza de la Tierra que lo entristeció al entender el nivel de destrucción inflingido en esta.

“No me di cuenta hasta que bajé. Cuando salí de la nave espacial, comencé a llorar. No sabía por qué. Me tomó horas entender por qué estaba llorando. Me di cuenta de que estaba en duelo por la Tierra”.

El actor parece estar de acuerdo en la búsqueda de recursos en el cosmos para dejar que la Tierra se recupere de la industria citando la posibilidad de volver a la Luna una base permanente para una operación de minería así como las aspiraciones de Elon Musk sobre ir a Marte.

Te puede interesar: Elon Musk y Netflix transmitirán misión espacial de SpaceX en una serie

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de las misiones espaciales. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.