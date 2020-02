Mira lo que sucede cuando tu teléfono deja de ser compatible con WhatsApp

La realidad es que la red social WhatsApp no siempre va a ser compatible con tu teléfono inteligente, esto debido a las numerosas actualizaciones que tiene la aplicación, las cuales ya no tienen compatibilidad con las versiones más viejas de los sistemas operativos. Dicho lo anterior, ¿te has preguntado qué sucede con tu celular si ya no es compatible con WhatsApp?

Sin duda alguna, este cuestionamiento se lo han hecho muchos usuarios; aunque también están los que consiguen actualizar su dispositivo móvil con regularidad y, por ende, nunca se han visto con la preocupación de que WhatsApp podría dejar de trabajar por completo. Y es que comprar un nuevo smartphone no es nada económico y mucho menos algo que todos puedan realizar de manera constante.

Por esto, a varios usuarios les ha aparecido una notificación de la app donde se lee que WhatsApp ha dejado de ser compatible con su equipo. Generalmente, el mensaje llega a todo mundo, pero hay unos que hacen caso omiso pues no les afecta, pero en otros la app deja de funcionar y te recomienda cambiar de equipo.

Veremos el ejemplo de Windows Phone, el cual le hizo llegar un mensaje a sus usuarios que sencillamente los estaba invitando a comprar un nuevo móvil.

“Ya no puedes usar WhatsApp en este teléfono, porque WhatsApp ya no le da soporte. Toca aquí para aprender cómo cambiar a un teléfono con soporte.”

Esto representa que una vez que tu dispositivo móvil deje de recibir soporte de WhatsApp ya no podrás usarlo nunca más. La única forma de poder seguir utilizando la app es que compres un nuevo smartphone.

