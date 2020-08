Mira cómo sincronizar tu biblioteca de juegos en Steam con GeForce Now

Nvidia está llevando a cabo una actualización en el servicio GeForce Now, una de las novedosas características es la función llamada Game Sync, la cual en vez de desplazarse entre las categorías de los juegos o escribir los nombres en la barra de búsqueda, podrán ser sincorinizados desde su biblioteca de Steam.

Los títulos aparecerán automáticamente en ‘Mi biblioteca’ lo que facilitará el acceso a los mismos y ahora sin la necesidad de realizar todo el proceso para encontrar los juegos compatibles.

GeForce Now es el servicio de juegos en la nube de NVidia, su principal característica es que no es necesario comprar los juegos directamente en la plataforma para jugarlos, ya que se pueden sincronizar los juegos que hayan sido adquiridos desde Steam, Tepic, Uplay, etc., esto es lo que diferencía GeForce Now de Google Stadia plataforma que obliga a los jugadores a comprar una copia del juego.

Sincronizar las bibliotecas de juegos entre GeForce Now y Steam nunca fue tan fácil

GeForce se sincroniza con tus juegos de Steam

Al inicio de GeForce Now y se encontraba en fase Beta, Nvidia hizo pública la lista completa de los juegos que son compatibles con el servicio, y era posible descargarla desde su sitio web.

Por desgracia para los usuarios, cuando se realizó el lanzamiento oficialmente de la plataforma de streaming en la nube, la lista dejó de estar disponible, por lo que los jugadores tuvieron que realizar las búsquedas tradicionales desde la barra de búsqueda para ver si un juego que ya tenían era compatible con GeForce Now.

Sincronizar la biblioteca de Steam con la biblioteca de GeForce Now es muy sencillo, basta con ingresar a las opciones de la aplicación, ahí encontrarás la leyenda que dice Game Sync del lado derecho.

Ahora debemos pulsar sobre el icono ‘Enlace’, posteriormente iniciar sesión en la cuenta de Steam para que GeForce Now tenga acceso a la misma, y después de unos minutos tu biblioteca quedará sincronizada.