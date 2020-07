Mira cómo activar Nearby Share de Google en tu Android ¡Es sorprendente!

El llamado Airdrop de Android ha estado en pruebas muy limitadas durante unos meses y ahora ha comenzado a expandirse a bastantes usuarios. Seguro que también puedes probarlo: te contamos cómo activar Nearby Share en tu dispositivo Android.

No es que compartir todo tipo de archivos entre teléfonos Android sea complicado porque hay una multitud de aplicaciones para esto, incluso Google tiene su propia aplicación: Archivos. Además, una buena parte de los fabricantes integra su propia solución, como ShareMi en los teléfonos Xiaomi. Ahora, ¿por qué no hay una solución general para todos los Android?

Esto ha cambiado desde que Google lanza Neabry Share, una opción para enviar cualquier archivo a otro Android. Y seguramente puedes activarlo.

Intercambia archivos entre Android con Nearby Share de Google

Transfiere archivos entre Android con Nearby Share

Lo primero que se tiene que hacer es averiguar si el dispositivo ya lo tiene activo, para lo que se debe seguir el siguiente proceso:

Ir a la Configuración de Android y posteriormente a las opciones de Google

Ingresar en "Conexiones del dispositivo"

Buscar la Opción Nearby Share, si se encuentra entrar ahí y activarlo

Si Nearby Share aún no aparece, se deberá forzar su aparición. La mejor manera es instalar la versión beta de los Servicios de Google Play, pero esto no garantiza que aparezca la nueva opción para compartir archivos: todo dependerá de la versión de Android, el fabricante del teléfono y la cuenta de Google, por ejemplo, usuarios han comentado que no les ha sido posible forzar la aparición de Nearby Share en dispositivos Xiaomi.

Una vez que esté instalada la versión beta de los servicios de Google Play, se debe repetir el proceso anterior (configuración de Android, opciones de Google, conexiones de dispositivos, Nearby Share) y verificar que aparezca la activación.

TE PUEDE INTERESAR: Google presenta su versión de AirDrop para Android, se llama Nearby Sharing

Si no es posible forzar Nearby Share se deberá esperar a que Google lo active oficialmente. Este proceso se está expandiendo actualmente, por lo que es solo cuestión de tiempo.