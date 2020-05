Millones de datos de usuarios son vendidos en la dark web por ciberdelincuentes

Un grupo de ciberdelincuentes conocidos como ShinyHunters, robo la semana pasada información digital de la tienda en línea más importante de Indonesia, Tokopedia, unas horas después, la información de los 91 millones de usuarios se ofertaba en la dark web por $5 mil USD.

Al menos 10 compañías sufrieron intrusiones del grupo criminal

Los ShinyHunters también afirman haber tenido acceso a las bases de datos de al menos otras 10 empresas; información que se sabe está a la venta en uno de los mercados ilegales en la dark web, según ha informado ZDNet.

Con la intención de llamar la atención de los compradores potenciales, los ShinyHunters ofreció algunos datos de forma gratuita a modo de prueba, sin embargo no se ha podido comprobar la fiabilidad de la información ofrecida, y algunas compañías expertas en ciberseguridad se encuentran en proceso de verificarlos, entre ellas se encuentran Cyble, Nightlion Security, Under the Breach y ZeroFOX, pero lo que sí han afirmado es que se trata de ciberdelincuentes peligrosos.

Hackers roban 73.2 millones de datos

Según la información ofrecida por los ShinyHunters, estas bases de datos que están a la venta cuentan con información personal de 73.2 millones de usuarios d edistintos sitios web y piden $18 mil USD por todo; entre las empresas vulneradas se encuentran:

Zoosk, una aplicación de citas con 30 millones de usuarios

Chatbooks, un servicio de impresión con 15 millones de usuarios

SocialShare, una plataforma de moda de Corea del Sur con 6 millones de usuarios

Home Chef, un servicio de entrega de comida con 8 millones de usuarios

Minted, un mercado en línea con 5 millones de usuarios

The Chronicle of Higher Education, un periódico en línea con 3 millones de usuarios

GGuMim, una revista de muebles de Corea del Sur con 2 millones de usuarios

Mindful, una revista de salud con 2 millones de usuarios

Bhinneka, una tienda en línea de Indonesia con 1.2 millones de usuarios

StarTribune, un periódico estadounidense con 1 millón de usuario

ShinyHunters un conjunto de cibercriminales

TE PUEDE INTERESAR: Consolas de Nintendo son atacadas otra vez por hackers

De todas las empresas listadas, Chatbooks hasta ahora es la única que ha anunciado formalmente la intrusión por parte de ciberdelincuentes a sus bases de datos por medio de su portal web, donde aconseja se cambien las contraseñas de los usuarios.