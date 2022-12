Miles de Tesla llamados a revisión por la Profeco tras reporte de fallo

Miles de vehículos de la automotriz de Elon Musk llamados a revisión por la Profeco tras reporte de fallo

La Profeco se ha unido con Tesla para hacer un llamado a la revisión de miles de vehículos que pertenecen a los modelos S y X 2021 Y 2022, modelo 3 M3 2017 a 2022 y modelos Y MY, 2020 a 2022.

La compañía reveló que los vehículos llamados a la revisión pueden no cumplir con requisitos del sistema de inversión automática de ventanas en Sección 5. Este error podría evitar que la ventana no se retraiga o cierre completamente de manera automática al no tener la fuerza necesaria.

Se estima que son alrededor de 3 mil 336 vehículos de la automotriz de Elon Musk con este problema situación que llevó al llamado a la revisión por parte de la compañía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Tesla solucionará problema en miles de vehículos de México

Llamado de la Profeco por los vehículos de la automotriz de Elon Musk.

De esta manera los 3 mil 336 vehículos de Tesla llamados a la revisión recibirán una actualización de firmware que mejorará la calibración de ocho sistemas en las ventanas, esto sin ningún costo para los propietarios.

Tesla reveló que hasta el 17 de octubre de este año no se registraron daños o algún incidente provocado por el error en los vehículos afectados.

