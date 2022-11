Microsoft tiene una nueva idea para hacer que las reuniones sean un poco más horribles

Gigante tecnológico tiene una nueva idea para hacer que las reuniones sean un poco más horribles

Me siento en mi parte justa de las reuniones de Microsoft Teams.

A veces, incluso una parte injusta.

Sobre todo, encuentro Teams perfectamente funcional, aunque ocasionalmente poco intuitivo.

Pero me siento, escucho y trato de resistirme a hablar tanto como puedo.

De alguna manera, sin embargo, las reuniones en las que participo son generalmente asuntos simples. Hay un número controlado de personas, generalmente menos de 10.

Algunos apagan sus cámaras una vez que ha comenzado la reunión, mientras que otros se sientan y hacen otra cosa al mismo tiempo, como revisar sus correos electrónicos o hacer sus apuestas en la carrera de las 3:30 en Del Mar.

Sin embargo, nunca me detuve a considerar si existe una jerarquía espacial. Por otra parte, no me invitan a las reuniones en el modo Juntos.

La idea de Teams busca mejorar las reuniones.

Esto simula que las personas están en la misma habitación, incluso si nunca van a estar en la misma página.

Si nunca ha experimentado el modo Juntos, puede hacer que las cabezas y las mitades superiores de los participantes aparezcan juntas en varios lugares, por ejemplo, en una sala de cine por la tarde, sentados en asientos bastante cómodos. Sí, incluso si realmente están sentados en una silla de plástico en su cocina.

Es un intento perfectamente amable de camaradería virtual. O, al menos, una simulación de reunión de la vida real.

Pero ahora, a Microsoft se le ocurrió una torcedura perfectamente retorcida, una cuyos matices tienen sus propios matices.

La idea es permitir que los organizadores de reuniones asignen asientos a los participantes. Sí, asientos virtuales, porque en realidad no están allí.

Microsoft no detalla idea de cambio para Teams

Lamentablemente, el anuncio de Microsoft no explica por qué es una buena idea.

Así que aquí tengo que postular cualquier lógica que pueda estar al acecho en la psique de Microsoft.

Tal vez la empresa quiera permitir que el organizador de la reunión se sienta más poderoso. Tal vez quiere darle al organizador la agencia para reunir a ciertas personas que realmente no quieren (nunca) estar juntas.

¿Podría ser que esto le permita al organizador colocar empleados completamente remotos junto a aquellos que son meramente híbridos para fomentar un sentido de camaradería (visual)?

Pero, les recuerdo, estas personas no están realmente allí. ¿Por qué les importaría junto a quién están en una pantalla? ¿Por qué, de hecho, Microsoft inventaría tal torcedura y le daría el poder a los organizadores de reuniones?

¿O podría ser esta una forma astuta de crear un pequeño juego de poder o dos?

Algunas cosas en tecnología tienen mucho sentido. No demasiados, en mi opinión. Pero entretener al organizador de una reunión dándole un poder perfectamente artificial solo hará que los participantes piensen: "¿Por qué lo ha puesto junto a ella?"

Y "¿Por qué la ha puesto junto a ella?" O incluso: "¿Por qué nadie se sienta a su lado?"

Me temo que sé cómo surgió esta idea. Alguien en Microsoft pensó que impresionaría a alguien más en Microsoft. Y alguien más en Microsoft dijo: "Wow. Eso es genial".

Puedo, por supuesto, imaginar a gerentes astutos y de mentalidad adolescente (no me refiero específicamente a ningún director ejecutivo actual o anterior de Twitter) aprovechando esta característica.

Asi que aqui esta. Por favor disfrutalo. Solo puede empeorar ligeramente las reuniones.

