Microsoft revela la gran ventaja de Xbox Scarlett sobre la PlayStation 5

La competencia aumenta cada día que pasa, tanto Sony como Microsoft se encuentran preparando el lanzamiento de sus consolas de próxima generación, un hecho que sucederá durante el último trimestre de 2020. Aunque aún quedan por conocer muchas características de Xbox Scarlett y la PlayStation 5, las declaraciones de las dos empresas en el tiempo más reciente nos dejan tener una idea de la estrategia con la que buscan afrontar la competencia.

Esta vez, los de Redmond han dado a conocer una de las grandes ventajas con las que contará su hardware ante la PlayStation 5: la retrocompatibilidad. Así es, la consola de Sony también ofrecerá la misma característica, aunque por ahora no han determinado si tendrá soporte para todos los juegos de la PS4 o también los de generaciones anteriores. Por su lado, Microsoft aproveca muy bien el potencial de Scarlett en dicho apartado.

El máximo encargado de Microsoft Game Studios, Matt Booty, aclaró a GameRadar que la nueva consola busca ser retrocompatible con toda la biblioteca de juegos de la Xbox One, sin excepción de ningún videojuego. Además, los desarrolladores no tienen la necesidad de intervenir para que sea posible la compatibilidad, ya que el hardware de Scarlett tratará de realizar el proceso automáticamente y de forma invisible para el jugador.

PlayStation 5 y Xbox Scarlett

"Queremos que, cuando compres una Xbox, sepas que estás heredando toda esa biblioteca de contenido. Es por eso que creemos que tenemos una ventaja con Project Scarlett, porque nuestro objetivo es que cualquier juego que se ejecute en una Xbox One corra en Scarlett. No te estás transfiriendo a un sistema operativo diferente; no te estás transfiriendo a una API de gráficos diferente; solo estás ejecutando un juego de Xbox, ¿verdad? Así que esperamos que sea una gran ventaja en cuanto a nuestra biblioteca de contenido inicial se refiere".

Pese a que la mayoría de la audiencia espera disfrutar más juegos de lanzamiento de Scarlett, entre los que está Halo: Infinite, tener todo el catálogo de videojuegos de la Xbox One para jugar podría ser un factor que decida la compra. Aunque debemos esperar para conocer cuál será la estrategia de Sony con la retrocompatibilidad de la PlayStaion 5. Lo más seguro es que en el primer semestre de 2020 brindará más información al respecto.

Por otro lado, Booty añadió que, hoy en día, 15 estudios internos están trabajando en proyectos exclusivos de Scarlett. Tiene como objetivo que la consola ofrezca el lanzamiento de un título importante cada 3 o 4 meses en sus primeros años de vida. No cabe duda que sería un gran logro, pues en el caso de la Xbox One no tuvo un despegue en su inicio a causa de la falta de contenido.

