Microsoft lo vuelve a hacer, error en la actualización bloquea el WiFi

Microsoft sigue sufriendo con los problemas en las actualizaciones de Windows, ahora el parche KB4554364 provoca conflicto con la conexión WiFi, desgraciadamente estos errores en las actualizaciones han sido muy constantes desde finales del año pasado y como siempre los más perjudicados son los usuarios.

Parche que provoca otro error

EL último error que había aparecido con relación a las actualizaciones de Windows fue cuando se liberó la acumulativa de febrero para Windows 10, 1903 y 1909; se trataba de una actualización que desde un principio, Microsoft supo que generaba un bug y por consiguiente un nuevo error, y aún así se liberó.

Ése problema fue solucionado al liberar una nueva compilación para Windows 10, la cual llegó con el parche KB4554364, pensada para las PC que operan con Windows 10 en la versión 1909 y 1903, el parche solucionó el problema con la VPN, pero ahora ha causado más problemas, ya que ha hecho que el WiFi comience a fallar.

Un error más al actualizar

La comunidad de Microsoft está vuelta loca, y así lo demuestran todos los hilos en los que se explican y detallan los errores que produce la instalación del parche KB4554364, al que se le culpa por entorpecer la conexión WiFi con el mensaje de error ‘Error de socket 0 × 2200021 c:/windows/sywow64/appidpolicyengineApi.dll, instruction cannot be read’

Hasta el momento, Microsoft no ha hecho ninguna pronunciación con respecto a éste nuevo problema que presenta la actualización de Windows, la página de soporte no tiene ninguna información referente a éste tema tampoco, sólo se espera que durante las siguientes horas se tenga algo de información oficial, aunque hay una solución temporal para los usuarios afectados, y es la desinstalación de éste parche.

Error que aparece con el nuevo parche

En caso de tener el problema previamente mencionado en Windows, es recomendable desinstalarla, lo cual se logrará al seguir la ruta Configuración > Actualización y seguridad > Ver historial de actualizaciones, una vez en ése apartado, debemos seleccionar la opción ‘Desinstalar actualizaciones’ marcando la actualización KB4515384 para terminar haciendo clic en ‘desinstalar’.