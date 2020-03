Microsoft lanza actualización para Win 10 y desactiva el antivirus| shivam gulati

Nuevamente los problemas de las actualizaciones de Windows 10 dan de qué hablar, y ahora el tema de seguridad es bastante grave, ya que diversos usuarios han reportado que la última actualización de sistema provocó un conflicto con el antivirus propio, el Microsoft Defender y ha quedado totalmente deshabitado y sin posibilidad de volver a activarlo. Al llevar a cabo el análisis pertinente, los respectivos escaneos del programa, revelaron que muchos usuarios recibían el siguiente mensaje:

“Elemento omitido en el escaneo, debido a la configuración de exclusión o escaneo de red deshabilitado por el administrador”.

Error en Microsoft Defender

Este problema que sólo se ha presentado en Windows 10, apareció con la versión 4.18.2003 o posterior de Microsoft Defender, en el que se presume que se introdujo este error cuando Microsoft intentaba solucionar otras vulnerabilidades.

“Recibo ese mensaje con un escaneo rápido manual o con un escaneo completo en Defender. Sucede si apago o no la Protección entregada en la nube o el Acceso controlado a la carpeta. No probé las otras configuraciones. No tengo ninguna carpeta excluida ”, relató un usuario en las preguntas frecuentes de Microsoft.

Miles de PCs sin antivirus

En Reddit se encontraron quejas idénticas sobre el funcionamiento del Defender, “Parece que algo hizo que la configuración de notificaciones con la última actualización se volviera extraña. Después escaneé con malwarebytes y no encontré nada. También hice un sfc / scannow y encontré un archivo corrupto que parece estar relacionado con OneDrive pero que parece no estar relacionado”.

Lo único que ha respondido al respecto Windows Latest fue: “Los análisis de Antivirus de Windows Defender se omiten debido a la exclusión de un elemento o la configuración de análisis de red”; ya que los escaneos de Microsoft Defender desconectado de internet se realizar exitosamente, lo que deja ver que se trata de un problema en la última actualización.

Por otro lado, se mostró una solución alternativa en el foro Answers.com, donde un usuario expuso la misma situación y cómo fue que la resolvió, “hice una reinstalación completa de Windows 10 desde una USB y el problema desapareció, pero cuando actualicé Windows con los parches B4551762 y KB4537572, que creo es la actualización de NET Framework, el problema apareció de nuevo ¿Podría ser la actualización KB4551762?”.

La actualización generó conflicto

Esto no es novedad, Microsoft Defender ya había sufrido una situación similar en 2019, lo que provocaba que no pudiera detectar amenazas dentro de la PC.