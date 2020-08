Microsoft está de fiesta, Windows 95 celebra su 25° aniversario el día de hoy

Viajemos al pasado por un momento, el 24 de agosto de 1995 Microsoft lanzaba al mercado uno de sus sistemas operativos más icónicos, Windows 95, sin duda alguna fue un desarrollo que cambió la forma en la que se veía la informática.

Microsoft desarrolló Windows 95 bajo el nombre en clave “Chicago”, sin saber que se formaría un antes y un después para las computadoras personales, lo que derivó en la pieza clave para la evolución y desarrollo de la informática de consumo, pero también propició el monopolio en sistemas operativos de escritorio para hogar.

Siendo parte de la familia de sistemas 9x, el principal atributo de Windows 95 fue el estreno de una interfaz gráfica para el usuario, además de los componentes que han llegado hasta nuestros días como es el caso del botón ‘inicio’ y la barra de tareas, lo que supuso un gran avance al compararlo con MS-DOS y Windows 3.x.

Independientemente de la interfaz gráfica, Windows 95 fue un híbrido de 16 y 32 bits, ser el primer sistema gráfico con soporte Plug&Play, multitarea, perspectiva y la posibilidad de usar nombres de archivo largos.

A lo largo de su historia, Windows 95 tuvo cinco packs de servicio y se mejoró el soporte para el sistema de archivos FAT-32, además de que desde ése momento llegó el puerto de conexión de periféricos USB, así como el bus de transferencia de datos UDMA o el puerto de gráficos AGP, sin contar la integración por defecto del navegador web de Microsoft, Internet Explorer.

Hay que recordar que Windows 95 fue un éxito comercial como nunca antes se había visto, al grado de que se convirtió en el sistema operativo de más éxito de la historia y llevó a Bill Gates a ser el hombre más rico del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Ahora puedes arrancar una PC con Windows 95 dentro de Minecraft y jugar Doom

Además, como dato curioso, la melodía que sonaba al iniciar Windows 95 fue compuesta por Brian Eno, quien se basó en 150 adjetivos que le mandó Microsoft para su composición, entre esos adjetivos se encontraban ‘sexy’, ‘provocativa’, ‘nostálgica’ y ‘sentimental’; la idea era que esa serie de adjetivos se condensara musicalmente en 3.8 segundos, por lo que Eno creó 83 micro melodías en un Mac y al final declaró:

“la escribí en un Mac. Nunca he usado un PC en mi vida; no me gustan”.