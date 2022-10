Microsoft Teams lanzará nuevas funciones

Teams lanzará nuevas funciones

Microsoft amplió su línea de productos con nuevos dispositivos y accesorios Surface la semana pasada. Entre estos servicios, el gigante de Redmond también lanzó una herramienta de Microsoft Teams llamada Presenter+.

La compañía ahora planea agregar algunas funciones nuevas de accesibilidad a su aplicación de videollamadas para atraer a más usuarios.

La hoja de ruta de Microsoft 365 señala que la compañía está trabajando en una nueva característica que mejorará el soporte para la comunicación en lenguaje de señas.

La función "Vista de lenguaje de señas y subtítulos siempre activos en las reuniones" de Microsoft Teams se implementará pronto en diciembre y estará disponible para el público en general en plataformas como Mac y escritorio primero.

Estas son todas las novedades que llegarán a Teams.

Para llevar el lenguaje de señas a las reuniones de Teams, la función ayudará a los usuarios a priorizar los videos de otros dos usuarios.

Estos videos permanecen visibles incluso cuando se comparte el contenido y establece subtítulos para permanecer en todas las reuniones. Esta función puede llegar pronto a los móviles debido a las limitaciones del tamaño de pantalla de estos dispositivos.

Aparte de esto, también se espera que Microsoft Teams reciba algunas otras características y desarrollos. La compañía planea agregar reacciones emoji al chat de Teams, que incluiría más de 800 emojis.

Microsoft despide a cerca de 1,000 empleados

Mientras tanto, un informe de Axios a principios de este mes decía que el gigante tecnológico Microsoft había despedido a unos 1,000 empleados en varias divisiones. Ahora, Microsoft ha confirmado los despidos.

En su informe actualizado, Reuters cita a un portavoz de Microsoft que dice que "como todas las empresas, evaluamos nuestras prioridades comerciales con regularidad y hacemos los ajustes estructurales correspondientes. Continuaremos invirtiendo en nuestro negocio y contratando en áreas clave de crecimiento en el próximo año".

La compañía había dicho en julio que se había eliminado una pequeña cantidad de roles y que aumentaría su plantilla en el futuro. Los despidos afectaron a menos del 1% de la fuerza laboral total de Microsoft de alrededor de 221,000 al 30 de junio.

Microsoft se ha convertido en la última empresa de tecnología de EE. UU. en recortar puestos de trabajo o reducir la contratación en medio de una desaceleración económica mundial.

Varias empresas de tecnología, incluidas Meta Platforms Inc, Twitter Inc y Snap Inc, han recortado puestos de trabajo y reducido las contrataciones en los últimos meses a medida que el crecimiento económico mundial se desacelera debido a las tasas de interés más altas, el aumento de la inflación y una crisis energética en Europa.

