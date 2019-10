Microsoft RECHAZA la tecnología 5G: Surface Duo y Surface Neo no harán uso de ella

A través de los años el mundo se ha ido preparando para la llegada de la tecnología 5G, y tal parece que el año 2019 será el punto de partida para el lanzamiento comercial de este increíble avance tecnológico, pero no para todas las empresas.

La tecnología 5G está destinada para cambiar el mundo con una mayor velocidad y mejor calidad de descarga a través de nuevos dispositivos, pero Google y ahora Microsoft han declarado que esta increíble tecnología no esta lista del todo.

Microsoft RECHAZA la tecnología 5G: Surface Duo y Surface Neo no harán uso de ella

Te puede interesar: ¡Que todavía no! Google dice que aún no es momento de comprar teléfonos 5G

Microsoft presentó hace unas semanas sus nuevos dispositivos: Surface Duo y Surface Neo, pero ha sido revelado que estos no contarán con un soporte 5G causando una gran sorpresa en el mercado de los teléfonos móviles.

Panos Panay, actual director de Producto de Microsoft ha confirmado en un reciente evento celebrado en Berlín, que al menos la primera generación de los nuevos modelos no tendrán compatibilidad con redes 5G.

Microsoft RECHAZA la tecnología 5G: Surface Duo y Surface Neo no harán uso de ella

Esta noticia ha dividido a especialistas y usuarios, pues aunque se desconoce el precio de estos nuevos dispositivos próximos a lanzar a finales del 2020, se estima que el Surface Duo y Surface Neo no serán realmente baratos y el hecho de que estos modelos no tengan compatibilidad con las redes 5G no los hace atractivos en el mercado.

Y aunque Microsoft ha dicho que la primera generación de estos modelos no será compatible con la tecnología 5G, es la fecha de lanzamiento a finales de 2020 un factor importante que influya en su venta, pues para ese tiempo el 5G no será un estándar, pero ya habrá empezado a posicionarse en el mercado.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

La tecnología 5G ha estado envuelta en una gran polémica, ya que por un lado, cada día son más las empresas que buscan adaptarse a esta red y por el otro Google menciona que aún no es el momento adecuado de comprar dispositivos móviles 5G y por ende tampoco es tiempo de fabricarlos porque aún no está lista del todo.