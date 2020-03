Microsoft Edge, fondos personalizados con juegos de Xbox usando una extensión

Los gamers usuarios de Microsoft Edge estarán muy contentos, porque ahora es posible personalizar el fondo de su navegador con imágenes de sus juegos favoritos con tan sólo utilizar una nueva extensión llamada Xbox New Tab.

El navegador nativo de Microsoft se ha vuelto muy popular gracias a todas las mejoras que ha obtenido desde que está basado en chromium y las constantes actualizaciones que recibe, lo que también ha permitido corregir los errores que tenía la versión original de Edge; hoy tenemos la posibilidad de utilizar de fondo imágenes de juegos presentes en el Xbox.

Por medio de una extensión de reciente lanzamiento, llamada Xbox New Tab, la cual se puede adquirir de la tienda de extensiones propia, Microsoft ofrece que su navegador Edge en todas sus versiones, entre las que se incluyen Canary, Dev y Beta, sean decoradas con imágenes relativas a los principales títulos de Xbox.

Extensión para Edge

Estas imágenes son de alta definición y se seleccionan desde el mismo navegador, dando por resultado un Edge increíble con tu juego favorito de fondo; entre los juegos de los que podremos encontrar los fondos de pantalla están:

Age of Empires II: Definitive Edition

Battletoads

Bleeding Edge

Forza Horizon 4

Gears 5

Ori and the Will of the Wisps

The Outer Worlds

Sea of Thieves

State of Decay 2

Wasteland 3

Xbox Game Pass

Si quieres hacer uso de esta función , sólo debes descargar la extensión, misma que se instalará de forma automática en Microsoft Edge; en cuanto esté instalada, una nueva pestaña aparecerá con un menú desplegable en lado superior izquierdo , dentro de ése menú es que seleccionaremos el juego de Xbox que queremos para personalizar nuestro navegador.

Y si eso no te sorprende, cada nueva pestaña que abras en Edge tendrá un fondo diferente del juego elegido; aunque el catálogo de juegos no es muy extenso, se espera que pronto se agreguen más títulos.