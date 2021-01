Microsoft Edge agrega nuevos temas de navegador basados en títulos de Xbox

Microsoft tiene una sorpresa para los usuarios de Edge, nuevos temas basados en los famosos juegos de Xbox.

El navegador Edge está obteniendo un nuevo y elegante trabajo de pintura con múltiples funciones en una actualización reciente de Microsoft.

En el competitivo mundo de los navegadores de Internet, las cualidades únicas pueden ayudar a atraer usuarios. Los temas son bastante estándar independientemente del portal que elija una persona, pero ahora hay algunos temas exclusivos para Edge. En general, los temas son principalmente cosméticos y de personalización. La función atrae a los usuarios porque cambia elementos como colores, páginas de pestañas, la barra de direcciones y más.

Temas para su navegador Edge

Los fanáticos de la famosa serie Xbox tienen la opción de personalizar su navegador Edge con su juego favorito. Hay una variedad de opciones, incluidos grandes nombres como Halo, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 4, Gears Of War y Sea of Thieves, que anunciaron una nueva temporada. Sin embargo, también hay títulos que son un poco más de nicho, como Ori and the Will of Wisps y Grounded. La gran parte es que los usuarios pueden obtener cualquiera de estos temas de forma gratuita. Simplemente diríjase a la Tienda de complementos de Microsoft Edge y aplique el tema desde allí.

Si bien cambiar el aspecto del navegador Edge es la adición más glamorosa, ese no es el único aspecto nuevo. Estas opciones vienen como parte de una actualización para todo el navegador, por lo que los fanáticos de Edge tienen más beneficios para disfrutar. También viene una función de pestañas inactivas, que mejora el rendimiento al liberar recursos a pestañas inactivas. La seguridad de las contraseñas también está mejorando, un problema incluso para los programadores y sus discos duros. El administrador de contraseñas sugiere códigos seguros al registrarse en un sitio, y el monitor de contraseñas puede alertar sobre cualquier fuga de claves.

La Verdad Noticias te informa que aunque Edge ha existido por un tiempo, todavía es menos popular que Chrome o Firefox. El navegador en sí se lanzó originalmente para modernizar la opción de Internet Explorer, con poco éxito. Es interesante que Microsoft esté dispuesto a incorporar su lado de juego en el navegador. Puede que los temas no sean el mayor atractivo para los clientes web, pero al menos estos diseños únicos pueden diferenciar a Edge de la multitud. Además, las características adicionales y una gran renovación de Windows 10 pueden atraer a personas que podrían haber estado indecisas.

Desafortunadamente, es poco probable que estas actualizaciones impulsen sustancialmente a Edge de una manera significativa. Los temas han sido parte de otros navegadores durante años, por lo que estas versiones temáticas de Xbox no están revolucionando las cosas. Si bien el monitor de contraseñas suena útil para las infracciones de seguridad y el cambio de contraseñas, sigue siendo una adición menor. En cualquier caso, los usuarios actuales de Microsoft Edge y los fanáticos de Xbox sin duda estarán emocionados de ver los temas más nuevos disponibles para el navegador.