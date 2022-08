Microsoft: Aplicación de Outlook falla por falta de configuración de identidad

Compañía de tecnología: Aplicación de Outlook falla por falta de configuración de identidad

Outlook a veces sale mal e incluso Microsoft ocasionalmente no puede averiguar por qué, a juzgar por un artículo de soporte de Microsoft 365 recién publicado.

El artículo está relacionado con las dolencias más comunes de Outlook (Escritorio): "Outlook se cierra poco después de abrirse".

En nuestra experiencia, el problema tiende a ir acompañado de un breve cuadro de mensaje que dice que algo malo sucedió o una simple desaparición abrupta de la interfaz de usuario.

En este caso, el escenario es: "Cuando inicia Outlook Desktop, pasa la carga del perfil y el procesamiento, se abre brevemente y luego deja de responder", según Microsoft.

Hasta ahora, por lo que no es particularmente inusual. Después de todo, se espera inestabilidad ocasional con Outlook.

La aplicación de escritorio de Outlook presenta problemas según reportes de usuarios.

Sin embargo, en este caso, Microsoft proporcionó detalles adicionales que se pueden verificar a través de la aplicación de visualización de eventos de Windows para confirmar que este problema en particular se debe a una configuración de Registro en blanco.

En este caso, la configuración de EmailAddress en Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities.

Esto debe establecerse en la identidad del usuario, pero si está en blanco, Outlook parece reaccionar con toda la resistencia de gelatina debajo de una bota de montaña.

Microsoft no sabe qué hay detrás del errror en Outlook

"No sabemos por qué la clave EmailAddress no se configura correctamente", dijo Microsoft.

Es algo que debe configurar la aplicación de Office y la ruta preferida para la resolución es cerrar sesión en Office y volver a iniciar sesión para volver a completar la configuración de identidad. Un enfoque de apagar y encender de nuevo las cosas.

Si eso falla, Microsoft sugiere un cambio en el Registro para desactivar los Diagnósticos de soporte (aparentemente, la opción de enviar un ticket en la aplicación usando Ayuda y Contactar con soporte conduce a una ruta que podría detener la respuesta de Outlook).

¿Aún no has tenido suerte? Luego, tal vez configure manualmente la dirección de correo electrónico, aunque Microsoft no parecía demasiado optimista sobre la solución, diciendo que los usuarios "pueden probar" el enfoque.

El equipo de Outlook está investigando el problema. Mientras tanto, pensamos que estábamos bromeando cuando sugerimos Competitive Outlook como complemento del evento de deportes electrónicos Excel All-Stars. Quizás la realidad se está poniendo al día. Ronda 1: abrir Outlook sin que se bloquee.

