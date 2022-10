Microsoft 365 podría ser la mejor suscripción tecnológica

365 podría ser la mejor suscripción tecnológica

La mayoría de nosotros nos estamos ahogando bajo un mar de servicios de suscripción, ya sean plataformas de transmisión, almacenamiento en la nube, planes telefónicos o cualquier otra cosa. Sin embargo, hay uno en este momento que es sorprendentemente bueno e incluso podría ahorrarle dinero: Microsoft 365.

Microsoft 365 solía llamarse Office 365 y su objetivo principal es acceder a la biblioteca tradicional de aplicaciones de productividad de Office.

Obtiene Word, Excel, PowerPoint, OneNote, etc., pero Microsoft también ha agregado más servicios y aplicaciones al paquete en los últimos años. Ahora tiene un corrector gramatical, un editor de video, almacenamiento en la nube y mucho más.

El servicio de 365 ofrece todas estas funciones y características.

Sé que dedicar un artículo completo a elogiar un producto o servicio puede parecer contenido patrocinado sin etiqueta. Para ser claros, nadie en Microsoft me paga por decir esto, no trabajo en Microsoft y no estoy invertido financieramente en Microsoft. Hace unos meses que soy suscriptor de pago de Microsoft 365 y creo que es genial.

Microsoft Office, pero no como lo recuerdas

Estoy firmemente en la Generación Z, así que crecí usando versiones de Microsoft Word y PowerPoint de principios de la década de 2000 en casa y en la escuela: el venerable Clippy es un recuerdo, pero uno débil y distante.

Como muchas personas, pasé a usar Google Docs cuando comenzó a ser popular, pero mantuve LibreOffice para cuando necesitaba abrir archivos de Office. Si también está en el campo de "no he usado Excel en serio desde 2011", hay mucho de qué hablar.

Microsoft 365 incluye acceso completo a Word, Excel y PowerPoint, y si odia las suscripciones, aún puede comprar el paquete "Hogar y estudiante" por $150 que le permite usar esas aplicaciones en una Mac o PC.

Sin embargo, la suscripción incluye esas tres aplicaciones y acceso completo a las versiones móviles. También están las versiones web de Word, Excel y PowerPoint, que se utilizan para ver y editar documentos desde el almacenamiento en la nube de OneDrive. Entre todas esas versiones diferentes, puede trabajar en sus cosas en cualquier cosa que posea.

Hay algunos inconvenientes menores con cada versión diferente de Word, Excel y PowerPoint: algunas funciones llegan a una plataforma antes que otras, las aplicaciones web a veces no pueden manejar formatos complejos, etc.

Sin embargo, todos ellos son generalmente una mejor experiencia que Google Docs en el navegador, sin importar dónde esté trabajando. Las versiones para Mac de Word, PowerPoint y Excel son excelentes, con más integración nativa y atajos de teclado esperados que las aplicaciones de Google.

Las aplicaciones de Windows son decentes, aunque Microsoft no ha terminado de revisarlas para que coincidan con Windows 11.

Office puede brillar más en comparación con Docs cuando se usa una tableta. Tomemos el procesador de textos como ejemplo: en comparación con Docs, Word en el iPad tiene más opciones de formato (especialmente para tablas), más configuraciones de diseño, la capacidad de dibujar en la parte superior de las páginas y más.

Ambas aplicaciones cubren todos los aspectos básicos, pero Word es un paquete más completo.

Las aplicaciones de Microsoft también fueron mucho mejores en las tabletas de Android que en Docs durante mucho tiempo, a pesar de que Android está hecho por Google, pero Google se ha puesto al día. Si necesita trabajar en un iPad o Galaxy Tab, es muy probable que Microsoft 365 le haga la vida más fácil.

Sin embargo, Microsoft 365 no es solo Office: el otro punto de venta principal es 1 TB de almacenamiento OneDrive o 6 TB de almacenamiento para planes familiares (1 TB por persona). OneDrive tiene todas las funciones típicas de almacenamiento en la nube, como sincronización de escritorio para Mac y Windows, compartir archivos con otras personas, etc.

Si ha utilizado Google Drive o iCloud, no notará mucha diferencia.

Más recientemente, Microsoft ha estado desarrollando las funciones de copia de seguridad de fotos y videos, acercando OneDrive a Google Photos o iCloud Photos.

Puede instalar la aplicación en cualquier teléfono Android o iPhone para hacer una copia de seguridad de sus medios en la nube, aunque la aplicación para iPhone solo hace una copia de seguridad cuando la tiene abierta, debido a las limitaciones de Apple.

La función no es tan buena como Google Photos: no puedo buscar "perro" y ver todas las fotos de mi perro, como puedo hacerlo con el servicio de Google, pero es lo suficientemente buena para mis necesidades. Además, no hay soporte para Linux de escritorio (oficial), lo cual es un fastidio.

Microsoft 365 también desbloquea funciones premium en Microsoft Teams. Mientras que la versión gratuita limita las llamadas grupales a 60 minutos y 100 participantes, la suscripción lo lleva a un máximo de 30 horas y 300 participantes.

La suscripción también incluye más funciones en el editor de video de Clipchamp, que ahora está preinstalado en la mayoría de las PC con Windows y disponible como una aplicación web en otras plataformas. Clipchamp está más destinado a crear clips cortos para las redes sociales que películas caseras, pero es una inclusión útil.

La suscripción también incluye Microsoft Editor, que es la versión de Grammarly de Microsoft. Puede mejorar su ortografía y gramática en sitios web a través de una extensión de navegador, y Microsoft 365 desbloquea verificaciones adicionales (opcionales) de vocabulario, puntuación y concisión.

Lo he estado usando durante algunos meses mientras escribo artículos para How-To Geek; al igual que Grammarly, es excelente para detectar errores obvios como espacios dobles, pero ocasionalmente hará sugerencias incorrectas.

La suscripción incluye aún más servicios y funciones, incluida una instancia privada de Teams en el plan familiar (básicamente, le brinda un chat grupal familiar supercargado), sin anuncios y más funciones en el servicio de correo de Outlook, la aplicación de seguridad para familias, características premium en la próxima aplicación Microsoft Designer y mucho más.

En resumen, Microsoft 365 tiene todas las aplicaciones de Office para múltiples plataformas, un corrector gramatical para su navegador, un editor de video, 1 TB de almacenamiento en la nube (cada uno para hasta 6 personas en el plan familiar), respaldo de fotos y videos para sus teléfonos y tabletas, más funciones en Outlook.com, mejores videollamadas grupales en Teams y más.

¿El total final? $6.99 por mes en los Estados Unidos, o $69.99 por año. El plan familiar admite de 2 a 6 personas y cuesta $ 9.99 / mes en total o $ 99.99 / año.

Es difícil exagerar lo salvaje que es ese trato. El precio mensual del plan familiar es el mismo precio que Netflix Basic, $5 menos que un mes de Amazon Prime ($14.99) y el mismo precio de Spotify Premium para una persona ($9.99).

Las alternativas más comparables a Microsoft 365 son probablemente Google One y Apple iCloud.

Sin embargo, la propuesta de valor con iCloud es muy diferente: el almacenamiento en la nube es más económico (puede obtener 2 TB por $9.99/mes), pero tiene características que Apple excluye de otros servicios, como copias de seguridad en la nube en segundo plano en el iPhone.

Google One es más multiplataforma, pero en su mayoría solo sirve como almacenamiento adicional para Google Photos y Drive: Docs ya tiene la mayoría de las funciones disponibles de forma gratuita. Sin embargo, Microsoft 365 ofrece a las familias mucho más almacenamiento por el mismo precio.

El plan de 2 TB cuesta $ 9.99 por mes, lo que requiere que todos en su familia compartan ese grupo de 2 TB, mientras que Microsoft 365 ofrece 1 TB para cada persona al mismo precio mensual.

Para mí, el plan de una persona es una forma económica de almacenar mis archivos, fotos y videos importantes en la nube, mientras que también obtengo algunas aplicaciones de productividad como bonificación. Siempre que el precio no suba significativamente, podría ser la mejor suscripción tecnológica.

