Metroid Prime Trilogy llegará al Nintendo Switch, revela una nueva filtración

Según información filtrada por la tiend ane línea sueca, Inet, Metroid Prime Trilogy no tardará mucho en llegar a Nintendo Switch, ya que en una fugaz publicación se hizo mención, sin embargo, de forma inmediata fue eliminada, pero lo principal es que decía que estará disponible para la consola de Nintendo a partir del próximo 19 de junio.

Filtración de Metroid Prime Trilogy en página sueca

A pesar de esa publicación, no se ha hecho ninguna declaración oficial hasta ahora por parte de Nintendo, pero basta con recordar lo ocurrido con el repentino anuncio del lanzamiento de Paper Mario: The Origami King hace tan solo unas pocas semanas previas, lo que nos lleva a pensar que no sería extraño que en los próximos días apareciera el esperado anuncio donde se indique la fecha de lanzamiento de Metroid Prime Trilogy.

Metroid Prime Trilogy por fin en el Switch

Pero no es esta la primera ocasión en la que Metroid Prime Trilogy aparece como futura disponibilidad para el Nintendo Switch, durante el 2019, la tienda en línea Best Buy publicó que el juego estaría disponible junto con Persona 5 y The Legend of Zelda: A Link to the Past, aunque la publicación también fue eliminada poco tiempo después.

La versión original de Metroid Prime Trilogy se lanzó para Nintendo Wii en agosto de 2009, bajo el desarrollo de Retro Studios y se trata de un volumen donde se recopilan los títulos Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes y Metroid Prime 3: Corruption.

De esta forma es que llegaría con la cuarta entrega de Metroid Prime que se anunció durante el E3 del 2017, por desgracia para los fans de la saga, en enero de 2019, Shinya Takahashi, uno de los directores de Nintendo, declaró que habría un retraso indefinido porque Nintendo no estaba conforme con la forma en la que se había llevado a cabo el desarrollo del juego.