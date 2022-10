Meta pensó vender casco RV a usuarios que recibirán alivio de deuda estudiantil

Empresa de Mark Zuckerberg pensó vender casco RV a usuarios que recibirán alivio de deuda estudiantil

Los empleados de Meta sugirieron anunciar los cascos de realidad virtual de la compañía a los destinatarios de la condonación de préstamos estudiantiles mientras la empresa matriz de Facebook luchaba por despertar el interés en su metaverso, informó The New York Times.

"Esta es una oportunidad para el crecimiento de Meta Quest, ya que hay evidencia de que el Estímulo Federal anterior estimuló el crecimiento", decía la propuesta, que fue dirigida por tres trabajadores leídos, según el Times.

Los empleados sugirieron que comercializar los auriculares a las personas que recibirán el alivio de la deuda estudiantil de la Administración Biden podría aumentar las ventas en un 20%, dijo la publicación, citando a empleados anteriores y actuales que prefirieron permanecer en el anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre problemas internos.

Los empleados revelaron los planes con el Quest 2.

The Times informó que no parecía que Meta hubiera implementado la idea. Un portavoz de Meta no respondió a la solicitud de Insider de comentar sobre la propuesta.

Pero un portavoz le dijo al Times sobre el cambio de la compañía al metaverso, de manera más amplia:

"Ser un cínico acerca de la tecnología nueva e innovadora es fácil. En realidad, construirla es mucho más difícil, pero eso es lo que estamos haciendo porque creemos que el metaverso es el futuro de la informática".

Después de que el presidente Joe Biden anunciara que los beneficiarios de préstamos federales para estudiantes podrían recibir entre $10,000 y $20,000 en alivio de la deuda en agosto, el Partido Republicano argumentó que, como resultado, el esfuerzo podría impulsar significativamente el gasto del consumidor y la inflación.

Sin embargo, los economistas de Goldman Sachs, Joseph Briggs y Alec Phillips, dijeron en ese momento que el alivio de la deuda solo tendrá un pequeño efecto en el aumento del gasto general de los prestatarios.

El último auricular VR de Meta, Quest 2, es uno de los auriculares más populares disponibles. Los precios del dispositivo comienzan en $399, según el sitio web de la compañía.

Se espera que la empresa matriz de Facebook presente un nuevo auricular VR el martes. El mes pasado, un usuario en línea publicó un video de lo que parecían ser los nuevos auriculares Quest Pro.

A pesar del interés en los auriculares, la empresa se ha enfrentado a obstáculos por los planes de Mark Zuckerberg de convertirse en una empresa centrada en el metaverso.

El precio de las acciones de Meta ha caído alrededor de un 60% desde que cambió el nombre de la empresa a Meta y reveló sus planes para centrarse en proyectos de realidad virtual en octubre pasado.

En agosto, la gente en las redes sociales se burló del fundador de Facebook después de que publicara una foto de su avatar del metaverso y la cantante independiente Grimes llamó a Zuckerberg "infracalificado" para lanzar el metaverso.

Empleados de Meta dececpcionados por planes de Mark Zuckerberg

Es más, incluso algunos empleados de Meta parecen desilusionados con los planes de Zuckerberg. The Times informó que algunos empleados habían comenzado a llamar a los proyectos de metaverso "hacer feliz a Mark".

La semana pasada, The Verge informó que los memorandos internos de la compañía muestran que incluso los empleados no están interesados en usar la aplicación de metaverso de Meta, Horizon Worlds.

Mientras tanto, Kali Hays de Insider informó anteriormente que Meta estaba realizando "despidos silenciosos" que podrían afectar hasta al 15% de la fuerza laboral de la empresa.

