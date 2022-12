Meta impulsa Quest Pro con más características exclusivas sobre el Quest 2

Empresa de Mark Zuckerberg impulsa Quest Pro con más características exclusivas sobre el Quest 2

Meta ha lanzado su actualización v47 tanto para el Quest Pro de $1,500 como para el Quest 2 (relativamente) barato y alegre. Sin embargo, los que más cambian el juego están reservados para el casco de realidad virtual insignia de Meta.

Hay dos grandes actualizaciones para el Quest Pro que consolidan aún más su estatus como el mejor auricular VR que vende Meta.

Es de esperar que el primero de estos se filtre a los auriculares de nivel de entrada eventualmente, ya que podría marcar una gran diferencia para aquellos a quienes les gusta disfrutar de experiencias relajantes en realidad virtual.

La reproducción de audio de fondo le permite reproducir sonido desde el navegador de los auriculares o cualquier aplicación de panel 2D. Eso significa que puede disfrutar de un relajante golf o de la pesca en realidad virtual, mientras se pone al día con su podcast favorito de fondo.

El Quest Pro ha recibido más características exclusivas.

No hay ninguna razón técnica por la que esto no se pueda hacer en el Quest 2, aunque tal vez Meta sea cauteloso al habilitarlo en un auricular con menos potencia de procesamiento en bruto. Es posible que Quest 2 (y Quest 1) simplemente no tengan el gruñido para realizar múltiples tareas.

El segundo cambio siempre será exclusivo de Quest Pro, ya que aprovecha sus credenciales de realidad mixta. Ahora puede grabar su entorno del mundo real junto con lo que sucede en el entorno virtual. Anteriormente, su entorno del mundo real aparecía como un fondo negro en las grabaciones.

Los cambios restantes llegan a todas las misiones, aunque son considerablemente menos notables. Quizás no sea sorprendente, dado que los dos auriculares Quest básicos tienen dos y tres años respectivamente y han tenido una buena cantidad de actualizaciones que cambiaron el juego a lo largo de los años.

Meta agrega cambios en la app móvil y su tienda

Esta vez, Meta ha agregado la capacidad de hacer pública la lista de deseos de su tienda para alentar los obsequios junto con los cambios en la aplicación móvil. Es más fácil ver lo que hacen tus amigos y ahora hay un widget para mostrar el estado de la batería de los auriculares y el control.

Finalmente, Horizon Home, el centro en el que aparece cuando enciende sus auriculares, tiene un espejo agregado para cambiar fácilmente su avatar virtual.

Mejoras menores, pero al menos las actualizaciones siguen llegando. Para mejoras más significativas, es posible que tengamos que esperar a Meta Quest 3, algo que, según la compañía, probablemente llegará en 2023.

