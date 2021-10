Meta es el nuevo nombre de Facebook y promete ser el futuro del internet

La poderosa empresa de Mark Zuckerberg conocida como Facebook ahora tiene otro nombre, se llama Metay su lema es "Metaverse first, not Facebook first", ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta empresa ha pasado a una nueva etapa, así lo ha dicho su creador, y ahora pretende enfocarse en el “metaverso”.

Anteriormente te contamos que esta compañía impulsará a escritores independientes; sin embargo, ahora te diremos que la empresa que tiene a su cargo Instagram, WhatsApp y la red social de la ‘F’ tendrá un nuevo nombre.

¿Por qué Facebook ahora será Meta?

De acuerdo con Mark Zuckerberg, quien dio a conocer esta noticia en el Connect 2021, el cambio se debe a que la compañía comenzará con una nueva etapa, y está se enfocará en el “metaverso”, pues comentó que este será:

"La siguiente versión de internet.”

¿Qué planea hacer Meta con este cambio?

Mark Zuckerberg, está enfocado en desarrollar el “metaverso”, el cual, es un universo virtual que puede cruzar los horizontes del mundo físico para crear uno virtual con la ayuda de interfaces virtuales, avatares o realidad aumentada, ejemplo de este intenso es Facebook Horizon.

Durante el evento Connect 2021, el fundador de Meta, mostró varias grabaciones en las que da ejemplo de cómo podría ser la nueva realidad del internet, una de estas el “ajedrez metaversiana”, el cual, podría permitir que dos personas de diferentes partes del mundo jueguen, pero con avatares virtuales, y que hablen con esas de forma personal, y puso en la mesa la siguiente idea:

“Teletransportarse a lugares con personas lejanas e interactuar con ellas en un espacio virtual.”

Con información de xataka.com