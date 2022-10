Meta enfurece tras acusaciones de que permitió bloqueos de contenido en la India

Compañía de Mark Zuckerberg enfurece tras acusaciones de que permitió bloqueos de contenido en la India

La compleja relación de Meta con los ciudadanos y el gobierno de la India vuelve a estar en el centro de atención después de las acusaciones de que extendió la alfombra roja para los censores del gobierno.

Las acusaciones aparecieron en el medio indio The Wire la semana pasada, en un informe que afirmaba que las publicaciones informadas por Amit Malviya, presidente del equipo de TI del gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) de la India, tuvieron acceso al programa XCheck que permite a los usuarios de alto perfil para eludir las normas normales de contenido.

También se cree que XCheck otorga privilegios, incluida la eliminación de publicaciones en las redes sociales de Meta.

"La compañía le ha dado a Malviya dos niveles de privilegios: puede publicar lo que quiera, sin que se le apliquen las reglas que rigen la plataforma, y puede imponer su voluntad a su antojo para tener publicaciones críticas con el BJP, el gobierno de la Unión o la política hindú de derecha, eliminada", informó The Wire, junto con una acusación de que Meta eliminó 705 publicaciones de Instagram reportadas por Malviya solo en septiembre.

La compañía de Mark Zuckerberg negó las acusaciones de apoyar la censura de políticos de la India.

Un informe interno de Instagram al que accedió The Wire fue citado como evidencia del estatus privilegiado de Malviya.

El oficial de comunicaciones de Meta, Andy Stone, respondió a las acusaciones de la siguiente manera:

No, tantos problemas con esto. X-check no tiene nada que ver con la capacidad de informar publicaciones. Las publicaciones en cuestión aparecieron para su revisión por parte de sistemas automatizados, no humanos. Y la documentación subyacente parece estar fabricada.

— Andy Piedra (@andymstone)

The Wire rechazó la afirmación de Stone y agregó una acusación de que el hombre de Meta envió correos electrónicos internos cargados de emociones exigiendo conocer la fuente de la filtración y que el editor y el reportero que publicaron la historia se agregaran a la "lista de observación" de Meta.

El meta CISO Guy Rosen opinó que las afirmaciones no eran ciertas, que el informe al que se hace referencia en la historia de The Wire era una invención, que la URL del informe no está en uso y que su convención de nomenclatura no se correlaciona con las políticas internas.

Además, Rosen afirmó que el correo electrónico de Andy Stone era falso y que no existe una "lista de observación" de periodistas.

En su historia del 11 de octubre, @thewire_in cita un supuesto correo electrónico de @andymstone. es falso La supuesta dirección de correo electrónico desde la que se envió ni siquiera es la dirección de correo electrónico actual de Stone, y la dirección "para" tampoco es la que usamos aquí. No hay tal correo electrónico. (4/6)

— Guy Rosen (@guyro)

El 12 de octubre, Meta visitó su sitio web para hacerse eco de los sentimientos de Rosen.

The Wire luego redobló sus acusaciones, afirmando, entre otras cosas:

La dirección de correo electrónico fb.com de Stone estaba en uso y no fue falsificada por ningún actor externo e incluso se verificó utilizando una herramienta de código abierto basada en Python estándar de la industria.

La URL del informe de Instagram estaba en uso e instagram.workplace.com es un subdominio interno al que puede acceder un grupo selecto de miembros del personal.

La definición y el propósito de XCheck están confusos dentro de la organización Meta y la junta directiva de la compañía siente que el equipo responsable del programa "no ha sido del todo comunicativo".

"Rosen eligió sus palabras con cuidado, buscando poner en duda la veracidad del correo electrónico, pero sin llegar a decir categóricamente que la dirección de correo electrónico de fb.com de Stone no existe o ya no está en uso", informó The Wire antes de hacer referencia a otros periodistas que se habían comunicado. con Stone a través de la dirección de correo electrónico.

No tengo idea de lo que está pasando aquí/no tengo ninguna postura sobre la historia subyacente en este punto, pero diré que Andy me envió un correo electrónico desde una cuenta de @fb.com el 31/8/22

— Sam Biddle (@samfbiddle)

Y con respecto al informe de Instagram, Wire informó:

A pedido de The Wire, una de sus fuentes hizo y compartió una grabación de ellos navegando por el portal y mostrando otros archivos de casos cargados allí para demostrar la existencia y el uso continuo de la URL.

(The Wire le pidió a la fuente que no abriera el informe original posterior al incidente de @cringearchivist en el centro de la controversia actual, o cualquier otro archivo, en caso de que Meta estuviera monitoreando la actividad en el subdominio).

Meta responde a acusaciones de bloqueo en la India

En respuesta, Meta el domingo actualizó su publicación con más afirmaciones de que las fuentes de la historia son inventadas.

"En este momento, podemos confirmar que el video compartido por The Wire que pretende mostrar un sistema interno de Instagram (y que The Wire afirma que es evidencia de que sus acusaciones falsas son ciertas) de hecho muestra una cuenta de Meta Workplace creada externamente que fue configurado deliberadamente con el nombre de Instagram y la insignia de la marca para engañar a las personas", afirmó Meta en una actualización del sitio web.

La compañía anteriormente conocida como Facebook también declaró que la cuenta, que se abrió el 13 de octubre como prueba gratuita, ha sido bloqueada desde entonces debido a violaciones de las políticas.

"Basado en el momento de la creación de esta cuenta el 13 de octubre, parece haber sido configurada específicamente para fabricar evidencia para respaldar los informes inexactos de The Wire", dijo Meta.

Aparte de las dos organizaciones en el centro de la disputa, otros han notado lo que parecen fallas en la historia de The Wire.

Por ejemplo, Malviya no siguió la cuenta original @CringeArchivist que inició toda la controversia, con una imagen supuestamente desnuda que obviamente no contenía desnudos.

Aparentemente, también hay una interrupción en el desplazamiento del cursor en el video de The Wire de un empleado que inicia sesión en instagram.workplace.com.

Mientras tanto, organizaciones como Internet Freedom Foundation han instado a pensar en una perspectiva más amplia, independientemente de cómo se desarrolle la historia.

#Lecturas vespertinas

A medida que se desarrolla la historia de @thewire_in-@Meta, nos enfocamos en los aspectos normativos y normativos de imp que necesitan atención.

1. Eliminación de contenido no transparente por parte de las plataformas.

2. Motivos cuestionables para eliminar la publicación de @\cringearchivist.

��Meta necesita dejar las cosas claras. 1/10

— Fundación para la Libertad en Internet (IFF)

Esta pelea continua es notable porque la regulación de contenido y la privacidad son temas candentes en India.

El gobierno a menudo ha sido criticado por extralimitarse y dañar la libertad de expresión al regular el contenido, o al menos un interés activo en el uso de regulaciones.

La gran tecnología también está muy enojada en India por hacer muy poco para detectar publicaciones desagradables o protestar por las regulaciones de contenido local.

En un incidente notorio, la policía india visitó la sede de Twitter en una aparente investigación de la decisión del micro-blog de marcar los tuits de un ministro por contener imágenes falsas; en este caso, un presunto documento que detalla la campaña de trucos sucios de un partido de la oposición.

Las acusaciones contra Meta también se hacen eco de las planteadas por el denunciante de Twitter Peiter "Mudge" Zatko de que el gobierno de la India exigió, y recibió, acceso a datos personales.

No se vislumbra un final para las acusaciones y negaciones entre Meta y The Wire. Ni a la relación de amor/odio de la India con la gran tecnología.

Te puede interesar: ¿Por qué Facebook cambió su nombre a Meta?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Meta. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.