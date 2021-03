Mesh es la visión de Microsoft para el futuro de la realidad mixta

Mesh será la plataforma colaborativa que permitirá a cualquier persona compartir experiencias virtuales en una variedad de dispositivos. Alex Kipman dijo: “Este ha sido el sueño de la realidad mixta, la idea desde el principio”.

"De hecho, puedes sentirte como si estuvieras en el mismo lugar con alguien que comparte contenido o puedes teletransportarte desde diferentes dispositivos de realidad mixta y estar presente con la gente incluso cuando no están físicamente juntos".

Inicialmente, Mesh presentará a las personas como avatares virtuales tomados de la red social AltspaceVR que Microsoft adquirió en 2017. Mesh eventualmente admitirá lo que Microsoft llama "holoportación", permitiendo que las personas aparezcan como ellas mismas en un espacio virtual.

Mesh presentaba a las personas como avatares virtuales ahora serán “holoportación”.

Durante mi reunión de una hora en Microsoft Mesh, sentí constantemente que esta podría ser una versión de Microsoft Teams en un futuro lejano. Kipman apareció a mi lado como un avatar y comenzó a entregarme medusas y tiburones virtuales.

Podría remodelar a los animales, pasarlos de vuelta o simplemente colocarlos frente a mí. Aunque no estábamos trabajando en un gran diseño o modelo 3D, se sintió mucho más inmersivo que las videollamadas de Zoom a las que tengo que asistir casi a diario.

Fue lo mejor después de tener a Kipman en la habitación conmigo y me recordó mi primera experiencia con HoloLens. Microsoft demostró originalmente HoloLens mediante una llamada colaborativa de Skype en la que un técnico podría guiarlo sobre cómo arreglar algunos cables. Se sintió como la promesa de la realidad aumentada, y Microsoft Mesh parece el siguiente paso natural.

“Puede imaginarse completamente un Microsoft Teams habilitado para Mesh, donde la clave es pensar en colegas de todo el mundo colaborando como si usted y yo estuviéramos en la misma ubicación física”, dice Kipman. "Mesh permite a Teams permitir que las organizaciones realicen reuniones de realidad mixta con todos en la misma sala, por lo que debería pensar en eso en un entorno tipo Teams habilitado para Mesh".

Sin embargo, Mesh no es solo una aplicación para realizar reuniones virtuales; es una plataforma completa construida sobre Azure que Microsoft espera que los desarrolladores aprovechen.

Microsoft espera que los arquitectos, ingenieros y diseñadores vean la promesa de Mesh, particularmente durante una pandemia cuando es difícil trabajar con modelos físicos en 3D sin estar todos en la misma habitación.

Microsoft también está haciendo que Mesh esté disponible en una variedad de dispositivos, incluidos HoloLens 2, la mayoría de los auriculares, tabletas, teléfonos inteligentes y PC de realidad virtual.

Una vista previa de la aplicación Microsoft Mesh para HoloLens 2 estará disponible hoy, junto con una versión preliminar de AltspaceVR que está habilitada para Mesh. Microsoft planea integrar Mesh en Teams y Dynamics 365 en el futuro, lo que podría ayudar a hacer realidad la experiencia de reunión única que tuve para más personas.

Microsoft ciertamente cree que Mesh será la próxima gran novedad para la realidad mixta. El CEO Satya Nadella comparó la nueva plataforma con Xbox Live durante su discurso de apertura en Ignite hoy. “Piense en lo que Xbox Live hizo por los juegos: pasamos de un jugador a un multijugador, creando comunidades que ayudaron a las personas a conectarse y lograr logros juntos”, dijo Nadella. "Ahora imagínense si sucediera lo mismo con la realidad mixta".

Lo más importante que frena a Microsoft Mesh es el costo de los dispositivos HoloLens y los cascos de realidad virtual. Si bien puede saltar desde una pantalla 2D como un teléfono o una PC, no es tan inmersivo como usar un auricular. Microsoft ha intentado cerrar esta brecha en el pasado con proyectos ambiciosos como Minecraft Earth, que ofrece experiencias de RA en teléfonos móviles.

Ese proyecto en particular no funcionó, y no está claro si Microsoft Mesh también tocará la fibra sensible de los usuarios.

