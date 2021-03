Mercado Libre responde a mercancía extraviada en su bodega del Estado de México

Mercancía y productos extraviados catalogados como ‘faltantes de origen’ han generado una polémica tras una serie de casos donde comerciantes particulares han perdido grandes cantidades de artículos tras haberlos entregado en la bodega y centro de distribución que Mercado Libre tiene en el Estado de México.

Los casos de mercancía extraviada representan miles de pesos en pérdidas para los vendedores. Mercado Libre dice estar trabajando para resolverlo.

Este lugar es el que permite a Mercado Libre ofrecer la opción de ‘Envíos Full’, los cuales llegan a los compradores en 24 horas, recibiendo directamente mercancía y productos que almacenan en stock hasta que sean pedidos.

Los ‘faltantes de origen’ reportados han costado a los vendedores afectados miles de pesos en pérdidas por lo que muchos han decidido unirse y llevar las denuncias a la Profeco como casos de robo.

Sin embargo Mercado Libre se ha pronunciado ofreciendo analizar cada uno de los casos para tratar de solucionarlos además de que ha dado las siguientes explicaciones de por qué se reportan estos ‘faltantes de origen’.

Bodega en Edomex, reto de logística para Mercado Libre

Y es que recibir y procesar miles de productos cada día es todo un reto de logística para Mercado Libre sin embargo esto ha llegado a provocar que se acepten entregas de cajas sin contabilizar los productos en su interior ya que de acuerdo a la plataforma esto supondría un reto infranqueable y entorpecería su operación de envíos en 24 horas.

De igual forma Mercado Libre se apresuró a explicar que el término ‘faltante de origen’ no representa necesariamente que los clientes no hayan entregado completa su mercancía o que esta se haya extraviado sino que a veces se trata de productos cuyo empaque o código de barras se ha dañado por lo cual no fue contabilizado.

Mientras llega a una solución con los vendedores afectados por estos extravíos de mercancía, Mercado Libre ha asegurado que aún le queda espacio para mejorar la logística en esta bodega y centro de distribución en el Estado de México. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las acciones que aplique la tienda en línea más grande de Latinoamérica para informarte.

