Mejores plataformas de blogs de 2020

La popularidad de los blogs (que originalmente se deriva del "registro web personal") continúa, ya sea con fines de lucro o simplemente para tener una voz en la web, desde hace más de una década cuando capturó por primera vez Internet como el "próximo gran avance".

Algunos blogs son sitios independientes, pero otros son una sección más personal que se adapta a un sitio web corporativo más grande.

Para bloguear, se requiere una plataforma de blogs, que se encarga de formatear el contenido en forma de texto e imágenes, y proporciona un marco para llevarlo a un sitio web.

La plataforma de blogs también facilita que un motor de búsqueda clasifique las entradas del blog y pueda aprovechar las oportunidades de marketing y publicidad.

Entonces, antes de comenzar a generar publicaciones y dar la bienvenida a sus visitantes virtuales de todo el mundo, debe elegir la mejor plataforma de blogs para satisfacer sus necesidades.

Plataformas de blogs

También hemos destacado los mejores servicios de alojamiento web.

Blogger

Pregúntele a cualquier bloguero de antaño sobre con qué plataforma comenzaron su blog, y es probable que respondan que fue Blogger. Hasta el día de hoy, la oferta de Google en el espacio de los blogs aún conserva varias ventajas, incluido que su cuenta de Google existente ya significa que tiene una cuenta de Blogger.

Un blog de inicio quebrado apreciará que es de uso gratuito, e incluso proporcionará el nombre de dominio de blogspot.com, así como la opción de un nombre de dominio personalizado. También es una de las plataformas más fáciles de usar, y ofrece una selección de plantillas que se pueden modificar de manera flexible.

Como es una oferta de Google, se integra fácilmente con otros productos de Google, incluido Google Analytics, que puede proporcionar información sobre los visitantes de su sitio web que se debe utilizar para ayudar a aumentar el tráfico. Además, su blog puede integrarse con Adsense de Google, que analizará su contenido y mostrará anuncios relevantes para monetizar su blog, de modo que pueda pagar el café mientras se sienta en Starbucks y bloguea en la noche.

Con todo eso, ¿hay alguna razón para no usar Blogger? Bueno, el problema es que a medida que tu blog crece, su simplicidad significa que puedes superar a Blogger en algún momento. Además, puede ser difícil pasar de Blogger a otra plataforma.

Puedes registrarte en Blogger aquí

WordPress

Combinando facilidad de uso con flexibilidad y potencia

Solución de blogs llave en mano

Módulo de tarjeta de crédito integrado.

Soporte experto

El nivel gratuito no tiene forma de monetizar

WordPress es una plataforma de blogs popular que se utiliza en un 30% de los sitios web, que ofrece un excelente equilibrio entre la facilidad de uso y las opciones más potentes.

Pueden manejar todos los detalles y cuidar el nombre de dominio, la seguridad y el alojamiento para una opción de compra única.

WordPress ofrece cientos de temas, con flexibilidad en fuentes y opciones para una apariencia personalizada. También ofrecen soporte experto, y los pagos con tarjeta de crédito pueden aceptarse a través de un complemento disponible.

Los precios comienzan en el plan Personal por $ 4 dólares americanos (€ 3.6, £ 3.1) mensualmente facturados anualmente, lo que elimina toda la publicidad de WordPress. También hay un nivel gratuito disponible, que es adecuado para un blog no comercial, ya que hay publicidad de WordPress y no hay forma de monetizarlo.

Puedes registrarte en WordPress aquí

Jekyll

El generador de blogs basado en Ruby con toneladas de funciones avanzadas

Costo libre

Conjunto de funciones avanzadas

No es amigable para el usuario

Requiere conocimiento de Ruby

La última versión de Jekyll (4.1) es un "generador de sitio estático simple, consciente de blog".

El contenido se crea en archivos TXT (texto), que se colocan en carpetas. Luego construye su sitio a través de plantillas de lenguaje líquido. Luego, Jekyll fusiona el contenido y la plantilla, y listo, se genera un sitio web que puede cargarse en un servidor. Para aquellos que necesitan un host, hay integración con Jekyll para alojar el sitio web de forma gratuita en GitHub.

Si bien hay una "guía de inicio rápido" completa en el sitio web de Jekyll, apenas ofrece la simplicidad de algunas plataformas de blogs competidoras que pueden hacer todo esto desde una interfaz web. Sin embargo, los beneficios que ofrece Jekyll son las características avanzadas, que incluyen opciones para paginar publicaciones, complementos disponibles, procesamiento de extractos, plantillas y temas mantenidos por la comunidad. También es compatible con la migración de blogs desde otras plataformas.

La ventaja aquí es que no hay costo para la plataforma, pero la desventaja es que solo hay apoyo de la comunidad, y el trabajo se lleva a cabo en el entorno de desarrollo de Ruby, por lo que muchos novatos se pospondrán.

Puedes registrarte en Jekyll aquí

Tumblr

El contenido permanece en el ecosistema de Tumblr; No hay opción para monetización.

Si bien algunos blogs están bien desarrollados y difuminan la línea entre un blog y un sitio web completo, en el otro extremo tenemos Tumblr. Parece estar haciendo algo bien, ya que cuenta con la asombrosa cifra de más de 450 millones de blogs diferentes.

Se enfoca en el extremo más conciso del espectro, con énfasis en contenido más corto, como solo una imagen o enlace, que puede aparecer como una plataforma alternativa de redes sociales.

El contenido es definitivamente más corto, con publicaciones que consisten en una variedad de material, por ejemplo, fotos, chistes, bromas, pistas de Spotify y videos (solo recuerda que el contenido para adultos ya no es bienvenido).

Al igual que una plataforma de redes sociales, también puedes seguir otros blogs y hacer publicaciones que te gusten en tu propio blog.

La ventaja es que Tumblr es bastante simple de usar, no cuesta nada y es ideal para usar en un dispositivo móvil. Sin embargo, esto no es ideal para un blog más desarrollado, ya que el contenido permanece en el ecosistema de Tumblr y no hay forma de monetizarlo.

Puedes registrarte en Tumblr aquí

Cada uno tiene ventajas y desventajas de registrarse en ellos

Typepad

La plataforma profesional de blogs.

Prueba gratis

Infinitas opciones de personalización

Totalmente alojado

Sin nivel libre

Typepad es una plataforma de blogs totalmente desarrollada, diseñada para el blogger profesional.

Ofrece una gran flexibilidad, incluida la posibilidad de publicar desde correo electrónico, un navegador web o un dispositivo móvil. También se integra fácilmente con Google Analytics y tiene su propio plan de afiliados.

Typepad admite la personalización del diseño con Theme Builder para una apariencia personalizada, y la opción de crear su propia plantilla personalizada o modificar un tema con CSS personalizado.

También está totalmente alojado y tiene soporte disponible.

Te podría interesar:Los mejores blogs de negocios y economía de México: perfectos para iniciar un negocio propio

Después de la prueba inicial de 14 días, los planes comienzan en $ 8.95 dólares americanos (£ 8) por mes para hasta cuatro blogs con almacenamiento ilimitado.

Puedes registrarte en Typepad aquí.