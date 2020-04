Mejora la velocidad de tu internet con 4 pasos

La cuarentena se ha ocupado de alentar el internet debido a que muchos usuarios se encuentran conectados sobre un modem, por lo que pierden casi la tercera parte de la velocidad de internet que pagan cuando utilizan conexión Wireless. A continuación expondremos algunos “tips” que consideramos relevantes para aumentar la velocidad de internet a través de tu red WiFi.

Paso 1: Reduce las interferencias para aumentar la velocidad de internet: En la mayoría de los casos es la interferencia de señales de otros dispositivos y redes inalámbricas cercanas. Nuestros dispositivos inalámbricos contribuyen a crear una pared de ruido electrónico con la que la red WiFi debe lidiar. Sería como intentar tener una conversación con una persona que estuviese en otra habitación y que en ambas hubiese ruido. Los equipos desactualizados de tus vecinos pueden influir en la disminución del rendimiento de tu red WiFi. Los puntos de acceso WiFi y routers antiguos operan en la banda limitada 2,4Ghz ralentizando así la conexión.

Mejora la calidad de tu internet

Paso 2: Al actualizar a un dispositivo Dual-Band (2,4 y 5Ghz) conseguirás aumentar la velocidad de internet: Normalmente, intentamos buscar una ruta alternativa , preferiblemente donde hayan menos coches . La misma idea es aplicable a las redes WiFi. La banda de 5 GHz más reciente ha sido descrita como una autopista casi vacía, y se ha convertido en el estándar para los dispositivos electrónicos modernos de alta gama como consolas de juegos, televisores y reproductores de medios digitales como Apple TV y Roku. Los routers inalámbricos Dual-Band de hoy día ofrecen lo mejor de ambas partes: navegar por la web en los dispositivos más antiguos de 2,4 GHz así como aumentar la velocidad de internet para poder jugar y visualizar streaming de videos de alta definición a través de la banda de 5 GHz, todo ello sin verse afectado el rendimiento de la red.

Paso 3: Importancia de la Ubicación: Tradicionalmente se ha dicho que la ubicación lo es todo cuando se trata de negocios. Pasa lo mismo cuando se trata de la integridad de la señal WiFi. La colocación de los puntos de acceso y el router en zonas de poca accesibilidad lleva a señales de poca calidad, zonas de sombra y a la pérdida de conectividad.El router inalámbrico debe estar situado lo más cercano posible a la parte central dentro de su hogar.

La ubicación del modem es importante

Paso 4: No corra riesgos de seguridad por aumentar la velocidad de internet: Para evitar cualquier tipo de acceso indeseado a su red es muy importante adoptar las medidas de protección necesarias y no saltarse los protocolos de seguridad, actualizando y manteniendo la configuración de seguridad. Los nuevos routers cuentan con protocolos de seguridad WPA y WPA2, que han sustituido los protocolos WEP (menos seguros a día de hoy). Algunos modelos más económicos de estos nuevos protocolos pueden ralentizar la velocidad de conexión, pero no es aconsejable deshabilitar la seguridad para conseguir mayor velocidad. Esto mantendrá el rendimiento general de la red al tiempo que protege los datos frente a hackers.