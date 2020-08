Megaevolución llega a Pokémon Go, ahora tus pokémon serán más poderosos

Niantic lanza una nueva característica de megaevolución para Pokémon Go, por lo que habrá formas evolucionadas más poderosas de ciertos Pokémon en el juego, Mega Evolution llegó a la serie principal de Pokémon tanto en Pokémon X como en Y, para llegar después a Sun and Moon, pero no está disponible en los juegos más recientes Sword and Shield, aunque hay una característica similar llamada Dynamax.

En Pokémon Go, la megaevolución se maneja con un nuevo recurso llamado Mega Energía, el cual se obtiene al luchar contra Pokémon megaevolucionados, para que después sea posible megaevolucionar distintos pokémon, como Beedrill, Blastoise, Charizard y Venusaur cuando se consiga suficiente energía.

Los pokémon se volverán mucho más fuertes en sus nuevas formas, por lo que es probable que megaevolución tenga importantes implicaciones para el juego de alto nivel.

Pokémon Go agrega poderosas formas de megaevolución

Solo se puede sostener un Pokémon megaevolucionado a la vez, lo que presumiblemente indique que el efecto será solo de manera en la serie principal; una nueva función de la pokédex te permitirá realizar un seguimiento de los Pokémon que has megaevolucionado en el pasado y así, ya que hayas megaevolucionado un pokémon específico, no se requerirá tanta energía para volver a hacerlo en el futuro.

Niantic llevará a cabo varios eventos a lo largo de septiembre centrados en las megaevoluciones, y también habrá una nueva línea de búsqueda de investigación especial en el juego, pero aún no está claro cuándo llegará esta nueva función.

Al conseguir megevolucionar un Pokémon, este será mucho más fuerte y poderoso, pero hay que tener en cuenta que solo será posible contar con un Pokémon megaevolucionado, y que la forma megaevolucionada sólo estará disponible durante los combates y los concursos de Pokémon Go, por lo que no será algo permanente en las criaturas capturadas.