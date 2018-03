Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Mega Man 11 será lanzado por Capcom por su 30 aniversario. Una noticia que sin duda a los gamers les gustará, ya que Mega Man 11 saldrá a la venta para PS4. Switch, PC y Xbox One; esto a finales de 2018. En el marco del festejo número 30 de las series de Mega Man, la empresa Capcom ha revelado que Mega Man 11 saldrá en venta; lo anunciaron recientemente mediante un live stream.

Get equipped with Mega Man 11, coming to Switch, PS4, Xbox One, and PC in Late 2018! Watch the #MegaMan30 livestream at https://t.co/qn8POJ2KIj! pic.twitter.com/wpz3x4rybj