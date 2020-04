Medidas de seguridad para evitar un ataque en apps de videoconferencia

Las apps para videollamada o videoconferencia han tenido un boom en las últimas semanas a causa del confinamiento por coronavirus, su uso ha rebasado por mucho las expectativas de todas y cada una de las compañías que prestan estos servicios, sin embargo la demanda también ha atraído a quienes realizan ataques a las plataformas, un grave asunto de seguridad.

Zoom, una de las plataformas más populares

Aunque sabemos que absolutamente ningún medio digital es totalmente seguro, incluidas las apps de videoreunión, existen algunas configuraciones que podrán dificultar los ataques a nuestras conferencias y cuentas en las distintas plataformas como lo son Zoom , Webex Meetings de Cisco y Microsoft Teams , entre muchas otras opciones.

Hay que recordar que la primera medida de seguridad para evitar ataques a nuestras cuentas en las plataformas de videoreunión es no tener la misma contraseña para todo, y no compartirla con nadie.

Zoom es una de las plataformas de videollamadas que más popularidad ha adquirido a raíz de la cuarentena, sin embargo también es una de las plataformas que más han sufrido ataques en las últimas semanas, además de verse envuelta en algunos escándalos por problemas de seguridad y privacidad.

Seguridad para videoconferencias

Pero no todo es malo, ya que la plataforma también tiene medidas de seguridad importantes, como es el cifrado punto a punto y control de acceso a las reuniones para que no se puedan interceptar los datos en tránsito; también cuenta con ‘Salas de espera’ para los asistentes, lo que permite al administrador decidir dar o no accesoa la videoreunión.

Por otro lado tenemos la plataforma Webex Meetings de Cisco, la cual da la opción al organizador de otorgar privilegios de presentador a los asistentes, así como bloquear la videoreunión, e incluso hasta expulsar participantes, además del cifrado total del contenido con un algoritmo de 256 bits que se genera de forma aleatoria.

Versión móvil

