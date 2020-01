Mazda a 100 años del primer motocarro; innovación Wankel y el primer eléctrico

El nombre Mazda proviene del dios persa de la luz y la sabiduría, creador de armonía, justo lo que la marca ha buscado con su filosofía de creación y desarrollo.

Mazda fue fundada el 30 de enero de 1920, bajo el nombre de Toyo Cork Kogyo Company Ltd, en la ciudad de Hiroshima, en Japón, la compañía se especializaba en los derivados del corcho, para después de unos años iniciar con la manufactura de máquinas y herramientas, pero no fue sino hasta después de la Primera Guerra Mundial que su fundador, Jujiro Matsuda pensara en cambiar el giro de la empresa y con ello el nombre.

Motocicleta Mazda de 1932

Conocida como Toyo Kogyo CO Ltd en 1927, gracias a la gran aceptación que tuvo el vehículo de dos ruedas que estaba equipado con un motor de dos tiempos, las motocicletas eran el futuro, sin saber que en 1929 la decisión de fabricar motocarros, haría que la compañía se convirtiera en el preludio de Mazda.

De productos de corcho a vehículos utilitarios

El primer gran éxito que tuvo Toyo Kogyo CO Ltd fue el Mazda Go, una motocicleta que contaba con una caja montada en la parte trasera, lanzada en 1931, para 1936, Ford y GM salieron de Japón debido a las fricciones políticas entre Estados Unidos y el país del Sol naciente, lo que obligó a Toyo Kogyo CO Ltd a proveer de vehículos de tres ruedas a su país.

Mazda Type TCS 1935 para uno y dos pasajeros

A pesar del desolador panorama, Matsuda no se desanimó y antes de finalizar la década de los treintas, se inició el desarrollo de un pequeño coupé que tuvo un prototipo presentado en 1940, proyecto que se detiene por completo al entrar en guerra, misma que en 1945 provoca que la ciudad de Hiroshima quede devastada por el ataque con una bomba atómica por parte de Estados Unidos.

Por fortuna para Mazda, su planta está protegida por el Monte Hijiyama, que evitó daños mayores al complejo industrial, aunque la fábrica perdió algunos trabajadores y otros más resultaron heridos a causa del bombardeo, y esto permitió que en sus instalaciones sirvieran como centro para la ciudad de Hiroshima y su reconstrucción.

A causa del fatídico episodio vivido por los pobladores de Hiroshima, la Mazda Go se convirtió en uno de los principales vehículos para ayudar a reconstruir la ciudad, por lo que desde la mitad restante de los cuarentas y a lo largo de los cincuentas, Mazda demostró la calidad y dedicación en sus productos, lo que le dio fama ante todo Japón.

Mazda K360 1962

El primer coupé de Mazda, el inicio del éxito

Desde 1951, Tsuneji Matsuda toma el control de Toyo Kogyo CO Ltd, teniendo en mente a expansión de la compañía y es hasta 1960 que Mazda llega a Europa, con el primer automóvil de 4 ruedas, el R360 Coupé, para después cruzar el océano y llegar a Estados Unidos.

Mazda, R360 Coupé 1966

Durante esta década, Mazda en conjunto con Félix Wankel, comenzó el desarrollo de uno de los motores más innovadores de la historia, el motor Wankel o rotativo, el cual fue incorporado por primera vez en el Cosmo Sport 110s.

Después de 8 años de complicado desarrollo del motor rotativo, los resultados en vehículos comerciales fueron todo un éxito, ya que al utilizar componentes no tradicionales reducía peso e incrementaba la potencia. En 1966, Mazda le hizo el encargo de diseñar el nuevo luce 1500 al carrocero italiano Bertone, quien entregó un icónico vehículo para la marca japonesa.

Mazda 1500 1968

En 1967, llega la primera planta de Mazda a Europa y en 1969 se instala la primera fábrica en Estados Unidos, desgraciadamente en 1970 fallece Tsuneji Matsuda y su hijo Hijame fue quien quedó al frente de la compañía, impulsando la implementación de los motores Wankel a prácticamente toda la gama.

Es en 1973 cuando Mazda sufre la primera crisis financiera de su historia, misma que en junto con la crisis del petróleo le llevó a contener el desarrollo de su famoso motor rotativo, y aquí es donde aparece Ford para adquirir el 25% de la compañía, lo que supuso la salvación del fabricante japonés.

Con la situación petrolera y el Wankel en la congeladora, Mazda optó por utilizar los pocos motores de pistones que había desarrollado, lanzando la vagoneta Mazda 323 y el sedán Mazda 626, automóviles que les valió el premio a los coches del año en 1980 y 1982, mientras que en 1978 se lanzó el RX-7, deportivo con motor rotativo, y sustituto para el famoso Rx-4.

Motor Wankel Rotativo de los 60's

Ya para la década de los ochentas, Mazda apostó por vender calidad y tecnología a un precio accesible, lo que le valió llegar a muchos más conductores quienes estaban maravillados con los nuevos motores de cuatro cilindros de 16 válvulas y doble árbol de levas, aunque por otro lado sus deportivos con motores rotativos cada vez màs optimizados eran cada vez más demandados en occidente.

Mazda Motor Corp. nace oficialmente

En 1984, se adopta oficialmente el nombre Mazda Motor Corporation, ya que la marca era mundialmente conocida y desde hacía años se le ubicaba de forma práctica con sólo Mazda.

Uno de los aciertos más grandes de la marca fue el diseño y desarrollo de el MX-5, un auto que hasta la fecha es de los más deseados, se trata de un pequeño coupé biplaza con sabor deportivo que ha presentado diferentes versiones, entre ellas la convertible y la coupé cabriolet, dotado de un techo rígido, que además ha sido nombrado el deportivo biplaza más vendido en el mundo según los Récords Guinness.

Mazda MX-5 1989

Las colaboraciones de Mazda y ford fueron muchos resultados muy buenos, como lo fue el Ford Probe, un deportivo estadounidense basado en el MX-6, y en 1991 mazda consiguió estar en boca de todo el mundo gracias a las 24 horas de Le Mans, competencia en el que su auto de carreras, el Mazda 787B consiguió llevarse el primer lugar, lo cual resultó sorprendente ya que ningún auto japonés lo había logrado antes.

Al inicio del nuevo milenio, Mazda implementó el Zoom-zoom a su forma de desarrollar los vehículos, y buscaba demostrar que el conducir es un placer, bajo este concepto es que aparecen el Mazda6, Mazda2, Mazda3, Mazda5, CX7 y RX-8.

Mazda llegó a México en agosto del 2005, el primer lote que pisó suelo mexicano llegó por medio del un barco llamado Mercury Ace, el cual atracó en el puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán, desembarcando 161 unidades de Mazda3 y 28 unidades de Mazda5. Mazda inició operaciones en México contando con sólo 8 distribuidores en 7 ciudades, y su crecimiento ha sido impresionante por la gran aceptación que ha tenido la marca.

Mazda 787B el ganador de las 24 horas de Le Mans

México acogió a Mazda

En 2008 Ford vendió 20% de las acciones que poseía de Mazda, y un par de años después Mazda comenzó a desarrollar vehículos a Hidrógeno, entre ellos el Rx-8 Hydrogen RE y Mazda5 Hydrogen RE Hybrid.

En esta etapa, Mazda presentó su concepto de diseño Kodo, el cual se define como el Alma del movimiento, y según esta filosofía , las líneas simulan el movimiento y la energía que este desprende, como la katana, que por medio del movimiento genera una fuerza impactante.

Mazda y su concepto de diseño Kodo

De la mano del concepto de diseño Kodo, llega la tecnología SkyActiv, la cual busca reducir consumos y elevar la potencia con una serie de puestas a punto de los motores, transmisiones y componentes generales, y durante estos últimos 10 años se han ido incorporando distintas tecnologías como Mazda connect y el sistema de seguridad i-ActivSense.

Este año se ha presentado el completamente nuevo MX-30, el cual es el primer vehículo eléctrico desarrollado y comercializado por Mazda, lo que deja entrever las nuevas tendencias que seguirá la marca en los siguientes años.

