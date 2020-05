‘Marvel’s Iron Man VR’ ya se encuentra gratis en la versión de prueba

Una gran noticia se dio a conocer, luego de que muy pronto podremos usar la armadura del personaje de la Marvel. Si bien grandes títulos están próximos a ser publicados como “The Last Of Us Part II” o “Ghost of Tsushima” , otros como “Marvel’s Iron Man VR’ es una interesante propuesta para todos los poseedores de PlayStation VR, estos videojuegos prometen mucho para los seguidores.

Por su parte , este videojuego Marvel’s Iron Man VR’ cuenta con altas expectativas, sin embargo, para quienes tengan dudas sobre esta experiencia que puede ofrecer este título, Sony ha revelado que ya se encuentra disponible una versión de prueba (‘demo’) del mismo, la cual pueden descargar desde la tienda virtual ‘PlayStation Store’.

Marvel’s Iron Man VR en versión prueba

Ya puedes conseguir el demo de Marvel's Iron Man VR en PlayStation Store

De esta forma Sony, la compañía japonesa ha presentado dos paquetes exclusivos los cuales pondrán a la venta el mismo día de lanzamiento del juego. El primero de estos, el cual solo estará disponible para Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

Este incluye el juego completo y un sistema de PlayStation VR con dos mandos ‘PlayStation Move’ y una ‘PlayStation Camera’. Su precio será de 350 dólares. En el caso del segundo, será exclusivo de Europa e incluirá, además de una copia física de ‘Marvel’s Iron Man VR’ con dos mandos ‘PlayStation Move’. El precio de este paquete será de 99 euros.

Cabe mencionar, que Marvel's Iron Man VR es un próximo videojuego de disparos desarrollado por el estudio estadounidense Camouflaje y publicado por Sony Interactive Entertainment para los auriculares PlayStation 4 PlayStation VR. Está basado en el superhéroe de Marvel Comics, Iron Man. Promete ser uno de los juegos más adquiridos por encima de GTA 5.