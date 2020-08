Marvel's Avengers: Filtran tres NUEVOS superhéroes ¿Quiénes son?

Marvel's Avengers: Filtran tres superhéroes más ¿Quiénes son?

La versión beta de Marvel's Avengers en PS4 continúa siendo un éxito. Pero mientras muchos están explorando con entusiasmo lo que está disponible de Marvel's Avengers en este momento, otros sienten más curiosidad por lo que está por venir.

Los dataminers (personas que extraen información a partir de bases de datos) están investigando la versión beta de Marvel's Avengers en busca de detalles interesantes. Y vaya que hay que creer en un dataminer, pues es posible que se hayan revelado varios superhéroes nuevos de Marvel's Avengers.

Aún no se confirma la participación de los tres nuevos superhéroes en Marvel's Avengers

¿Cuáles son los nuevos superhéroes?

El usuario de Reddit 6plus4equals52, una nueva cuenta de Reddit y, por lo tanto, también una fuente no verificada, publicó su descubrimiento el sábado. Afirmó que encontró la información rastreando los datos de la red de Marvel's Avengers. El código vinculado enumera varios héroes jugables conocidos, incluidos Hulk, Iron Man, Hawkeye y más. También enumera a tres héroes no anunciados, estos son War Machine, Kate Bishop y She-Hulk.

Una cosa que vale la pena reconocer desde el principio es que el código también se refiere a elementos del juego llamados Hero Cards y no está claro exactamente qué son. Podría referirse a algo sustancial o superficial. En otras palabras, puede que no implique un personaje jugable, pero podría referirse a otra cosa. Dicho esto, es probable que sea posible jugar en Marvel's Avengers con War Machine, Kate Bishop y She-Hulk.

Los fanáticos de los juegos de lucha probablemente estarán familiarizados con un concepto llamado luchadores clon. En la franquicia de Super Smash Bros., por ejemplo, los personajes Link, Young Link y Toon Link son clones entre sí. Eso significa que tienen conjuntos de movimientos notablemente similares, con algunas propiedades alteradas. Ryu y Ken de la franquicia Street Fighter también fueron originalmente clones el uno del otro. War Machine, Kate Bishop y She-Hulk serían adiciones perfectas a Marvel's Avengers como clones.

War Machine es efectivamente una versión alternativa de Iron Man, Kate Bishop es Hawkeye y She-Hulk es uno de los muchos Hulks. Sería relativamente sencillo clonar los conjuntos de movimientos de los personajes originales para estos nuevos personajes, o al menos más fácil que crear personajes completamente nuevos. También abriría la puerta a muchos más, considerando cuántos superhéroes de Marvel son derivados de los que vinieron antes que ellos.

Sin embargo, eso no quiere decir que todo esto sea exacto. Teniendo en cuenta que la fuente es anónima y que su información extraída de datos no ha sido verificada, fácilmente podría haber sido falsificada. Hasta que Marvel's Avengers confirme que estos superhéroes llegarán al juego, es mejor permanecer escéptico. Hasta que Crystal Dynamics muestre que está considerando ofrecer clones para algunos de sus héroes, no es una característica confirmada. Aún así, tiene mucho sentido.

Marvel's Avengers se lanzará el 4 de septiembre en PC, PS4, Stadia y Xbox One, con versiones de PS5 y Xbox Series X también en desarrollo.