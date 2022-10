Marshmallow: el ‘ultraesponjoso’ exoplaneta recién descubierto

El universo nunca nos dejará de sorprender y es que recientemente fue descubierto otro exoplaneta al cual se le denominó TOI-3757b, aunque el nombre que se le ha dado es ‘Marshmallow’, un planeta muy parecido a Júpiter orbitando alrededor de una fría estrella enana roja.

¿Por qué ‘malvavisco’? bueno, su nombre realmente define lo que parece, un planeta gigante gaseoso que se ubica a 580 años luz de la Tierra, en la constelación de Auriga (conocida como el Cochero).

Este nuevo planeta tiene la densidad más baja detectada alrededor de una estrella enana roja ( lo cuál es muy inusual).

Se calcula que tiene una densidad promedio similar a la de un marshmallow, las esponjitas o nubes que conocemos de chucherías, apenas 0.27 gramos.



La investigación que lo ha descubierto se ha publicado en The Astrophysical Journal, por el científico Shubham Kanodia, investigador del Carnegie Institution for Science Earth and Planets Laboratory, en Estados Unidos.

Fue a través del Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito que se descubrió buscando todos los detalles posibles a través del Telescopio WIYN de 3,5 metros del Observatorio Nacional Kitt de Arizona.



El nuevo planeta gaseoso tarda en completar su órbita alrededor de su estrella anfitriona 3,5 días.

