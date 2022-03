Mark Zuckerberg dice que las NFT llegarán pronto a Instagram

Mientras hablaba en la conferencia South by Southwest, Mark Zuckerberg anunció que los usuarios de Instagram pronto podrían acuñar tokens no fungibles, o NFT, en la plataforma de redes sociales.

"Estamos trabajando para llevar NFT a Instagram a corto plazo", dijo el fundador y director ejecutivo de Meta en SXSW durante la sesión "Into the Metaverse: Creators, Commerce, and Connection". Luego aclaró que “no estaba listo para anunciar exactamente lo que será hoy”.

Según los informes, Mark Zuckerberg también mencionó que espera que la ropa de avatar en el metaverso también se pueda acuñar como NFT, lo que ya es un hecho común en el espacio general y el negocio lucrativo para las empresas basadas en blockchain que juegan para ganar.

Los NFT, o tokens no fungibles, llegarán muy pronto a Instagram.

Pero nuevamente, Zuckerberg admitió que hay "un montón de cosas técnicas por resolver".

Esto no es súper sorprendente. En enero, el Financial Times informó que Meta había discutido el lanzamiento de un mercado NFT, pero que todas las conversaciones estaban en etapas muy tempranas. Y en 2021, Zuckerberg también mencionó que su metaverso planificado sería ideal para soportar bienes digitales.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el mercado de NFT ha aumentado: solo en los últimos 30 días, OpenSea, uno de los mercados de NFT más grandes, registró un volumen de más de $ 2 mil millones , según DappRadar.

Si bien Meta, anteriormente Facebook, intentó crear su propia moneda estable, conocida como Libra, esa iniciativa finalmente fracasó . Meta terminó vendiendo la empresa de criptomonedas en enero por $ 200 millones , y los comentarios de Zuckerberg sobre las NFT indican que está buscando el éxito en el espacio de la cadena de bloques.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!