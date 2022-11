Mark Zuckerberg apuesta fuerte por el Metaverso, pero pudo ser demasiado pronto

CEO de Meta apuesta fuerte por el Metaverso, pero pudo ser demasiado pronto

Meta se encuentra en medio de la mayor crisis de sus 18 años de existencia. El valor de la compañía ha caído un 70 por ciento en el último año. La semana pasada, Mark Zuckerberg despidió a 11,000 empleados. Es probable que sigan más medidas de reducción de costos y recortes de empleos si la situación de Meta no mejora.

Hay muchas razones para la recesión de Meta: el debilitamiento de la economía global, la medida anti-seguimiento de Apple y la fuerte competencia de TikTok están ejerciendo presión sobre el negocio publicitario. Además de eso, el número de usuarios en Facebook, Instagram y WhatsApp no crece tan rápido como en los primeros años.

Y luego está el gigantesco proyecto Metaverso del CEO de Meta, que engulle miles de millones de dos dígitos cada año y no se espera que genere ganancias hasta la próxima década.

Mal momento para la apuesta de Mark Zuckerberg al Metaverso

Los problemas de Meta no se limitan a la costosa obsesión del Metaverso de Zuckerberg, que a muchas personas les resulta difícil de entender. Pero la apuesta de alto riesgo llega en el peor momento posible, cuando la empresa está luchando en muchos otros frentes a la vez.

“Las presiones a las que se enfrenta el negocio de Meta en 2022 son agudas, significativas y no están relacionadas con el metaverso”, dijo el mes pasado al The New York Times el defensor e inversor de Metaverso, Matthew Ball.

Eso puede ser un poco exagerado; después de todo, la caída del precio de las acciones de Meta comenzó poco después de que Facebook se rebautizara como Meta y antes de que la empresa anunciara resultados trimestrales desastrosos a principios de 2022.

Pero el remate de Ball es diferente: Meta no solo eligió el momento equivocado, sino que simplemente puede ser demasiado pronto.

“Existe el riesgo de que casi todo lo que Mark ha esbozado sobre el metaverso sea correcto, excepto que el momento es más lejano de lo que imaginaba”.

RV y RA podrían tomar más, mucho más tiempo

La RV y RA aún están en desarrollo.

Eso suena como la propaganda de un libro de historia que describe la industria de Realidad virtual (RV) y Realidad aumentada (RA) durante la última década. Cualquiera que haya seguido la industria durante ese tiempo lo sabe: la tecnología está evolucionando a la velocidad del rayo y, al mismo tiempo, está evolucionando a un ritmo agotador.

La realidad virtual ha tenido sus primeros éxitos de ventas, pero es cuestionable, por decir lo mínimo, que muchas personas se pongan los auriculares con regularidad. Esto también se debe al factor de forma, que finalmente está progresando diez años (!) después del comienzo de esta ola de realidad virtual, pero está lejos de ser óptimo.

¿Y la realidad aumentada? La tecnología hermana apenas se ha manifestado en los dispositivos cotidianos, con la excepción de los teléfonos inteligentes RA, a pesar de su enorme potencial repetido como un molino de oración.

Han pasado diez años desde que se presentó Google Glass, pero los auriculares RA adecuados para el mercado masivo siguen siendo un mito, es decir, se posponen unos años cada año. Incluso los productos estrella del sector industrial, como Microsoft Hololens, están al borde del fracaso.

Meta necesita poder de permanencia

Zuckerberg ve al Metaverso como la siguiente gran tecnología.

Cada vez estoy más convencido de que la realidad virtual y la realidad aumentada se encuentran en una etapa de desarrollo más temprana de lo que la mayoría de los observadores asumirían y que, a pesar de todo lo que ha sucedido hasta ahora, sucederá mucho más antes de que superen su infancia. Al menos si el desarrollo continúa siendo tan lineal como lo ha sido durante la última década.

La Realidad Virtual no madurará hasta dentro de 15 a 20 años, y la Realidad Aumentada no desarrollará completamente su potencial hasta dentro de 20 a 30 años. Si este es realmente el caso, habría que pensar en las consecuencias para la industria.

¿Cuántas ideas excelentes y nuevas empresas ha habido en la historia de la realidad virtual desde el año de 2016 o antes, la mayoría de las cuales fracasaron porque la tecnología aún no estaba lo suficientemente madura?

“Se adelantaron a su tiempo”. Sí, pero eso es un consuelo frío y un pensamiento preocupante para Mark Zuckerberg.

