Mark Zuckerberg apostó en grande (y tal vez se equivocó mucho con el Metaverso)

CEO de Meta apostó en grande (y tal vez se equivocó mucho con el Metaverso)

Mark Zuckerberg empieza a ver la luz.

El CEO de Meta Platforms (META) ha estado pasando por un momento difícil desde que centró su atención en el Metaverso, una red de mundos virtuales en 3D.

Llegó incluso a cambiar el nombre de su empresa matriz a Meta Platforms de Facebook. Luego compró los auriculares Oculus Quest VR, los renombró como Meta Quest y formó Reality Labs únicamente para trabajar en todos los proyectos relacionados con el Metaverso.

Pero el metaverso hasta ahora ha demostrado ser una empresa costosa.

Las acciones y el valor de mercado de Meta han caído y la fortuna personal de Zuckerberg se ha reducido, cayendo de 125,000 millones de dólares en enero a 49,100 millones de dólares en el último control, lo que lo coloca en el puesto número 23 en el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

El CEO de Meta pudo haberse equivocado con el Metaverso.

Reality Labs se enfrenta a la dura realidad de que está derramando galones de tinta roja, perdiendo 10,000 millones de dólares el año pasado y unos 5,700 millones de dólares en lo que va de 2022.

Y los documentos internos filtrados revelan discusiones entre la administración y los empleados de Reality Labs, lo que indica que "Horizon Worlds" está plagado de errores que rompen el juego, lo que lleva a un "bloqueo de calidad" por el resto del año.

Mark Zuckerberg y Microsoft hacen un trato

Mark Zuckerberg reconoció algunos de sus errores en una entrevista publicada en el boletín Stratechery del analista Ben Thompson.

Thompson también entrevistó al CEO de Microsoft, Satya Nadella, poco después de que los dos gigantes tecnológicos anunciaran una asociación estratégica.

"Sin embargo, lo que creo que me perdí es que hay un ciclo diferente en torno a cómo las personas interactúan con el contenido descubierto", dijo Zuckerberg.

"Así que antes, la forma en que esto funcionaba era que tenías tu lista de amigos a los que seguías y obtenías su contenido y noticias y comentabas en línea y la interacción estaba allí".

Zuckerberg dijo que creía "que todavía hay algo de eso, pero creo que en general se ha desplazado para que uses tu feed para descubrir contenido, encuentras cosas que son interesantes, las envías a tus amigos en mensajes e interactúas allí".

"Entonces, en ese mundo, en realidad es un poco menos importante quién produce el contenido que estás encontrando, solo quieres el mejor contenido".

Meta lanzó Reels en Instagram en 2020 y en Facebook en 2021 como respuesta a la popular aplicación de videos cortos TikTok, propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance.

TikTok está disponible en más de 150 países, tiene más de mil millones de usuarios y se ha descargado más de 200 millones de veces solo en los EE. UU.

Zuckerberg dice que TikTok "ha demostrado ser un competidor muy efectivo".

"Creo que fuimos algo lentos en esto porque no se ajustaba a mi patrón de algo social, me parecía más una versión más corta de YouTube", dijo.

Zuckerberg dijo que el 50% o más del tiempo que las personas pasan en la aplicación de Facebook es para ver videos en este momento.

"Así que no es que estemos en contra, pero no es que nos despertemos por la mañana y digamos: 'Esto es para lo que estamos aquí de manera única'", dijo. "Si no hacemos video, entonces hay otros servicios".

"Si no nos enfocamos en conectar a las personas, entonces no está claro que habrá otros que estén haciendo cosas a la escala y con la calidad que somos, aunque hay muchos otros competidores", agregó. .

Incluso a medida que más contenido se convierte en video, Zuckerberg dijo que "no es que las fotos desaparezcan o el texto desaparezca, o los enlaces de noticias desaparezcan, o los grupos desaparezcan, o cualquiera de estas cosas.

"Todavía van a estar allí", dijo.

"La adición de más contenido tiende a ser generalmente aditiva al ecosistema general, pero nadie está realmente construyendo el sistema de recomendación de IA o el motor de descubrimiento, como lo llamamos, en todos estos diferentes tipos de cosas y mezclándolos".

Zuckerberg dijo que tener la capacidad de "entremezclar videos, fotos, texto, todas estas cosas diferentes, contenido de amigos, contenido que no es de amigos, será una gran ventaja.

"No es tanto una ventaja tecnológica como una ventaja de la forma en que vemos el mundo y el problema que estamos tratando de resolver, que es un problema diferente al que otros están tratando de resolver", dijo.

