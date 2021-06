Mario Party Superstars llegará a Nintendo Switch este octubre

Mario Party Superstars ha sido anunciado para Nintendo Switch, reuniendo algunos mapas y modos clásicos.

Si eres fanático del caos y la imprevisibilidad que Mario Party puede traer entre amigos, Nintendo parece estar organizando una de las mejores experiencias. El juego trae de vuelta los mapas y modos favoritos de los fanáticos de toda la biblioteca de Mario Party y se lanzará en Nintendo Switch el 29 de octubre de 2021.

Mario Party Superstars será el nuevo lanzamiento



En el avance del juego, se anunció que cinco tableros clásicos de la era de Nintendo 64 volveremos para Mario Party Superstars. Es más, cada mapa parece que ha tenido extensas remasterizaciones, llevando estos viejos tableros a la paridad moderna. Realmente se ven excelentes y es obvio que se ha trabajado mucho en ellos.



Se llamaron dos mapas en particular, con Peach's Birthday Cake y Space Land viendo el tratamiento de remasterización. Como no se especificó, no parece que vayan a aparecer nuevos mapas de otros juegos de Mario Party, pero es posible que venga más adelante en otro Direct.

El tráiler también mencionó que estaba trayendo de vuelta 100 minijuegos clásicos de la historia de Mario Party. Todos estos minijuegos también han sido remasterizados. Aquí se incluyen varios minijuegos de juegos más antiguos, y es genial verlos a todos actualizados con gráficos modernos.

Otra característica esperada desde hace mucho tiempo también se dirige a la franquicia, ya que las opciones multijugador expandidas están llegando a Mario Party Superstars. El juego en línea es totalmente compatible y usted y sus amigos podrán poner un pin en los juegos para volver a ellos más adelante. Sin embargo, quizás lo más importante, el nuevo juego tendrá emparejamiento en línea. Esto significa que no tendrás que convencer a tus amigos de que soporten todo un juego de Mario Party.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado