MacBook Pro de 16 pulgadas la nueva tendencia en el mercado

La tecnología sigue innovándose y a veces algunos productos que hace 3 años lo compraste se vuelven obsoletas o descontinuadas, es por eso que todos buscan innovar para impresionar a sus clientes. La MacBook Pro de 16 pulgadas fue dar un grito de júbilo porque la Touch Bar, una de mis principales quejas en la MacBook Pro de 15 pulgadas desde que llegó para quedarse, fue solucionada en la Pro de 16 pulgadas con la tecla ESC.

Apple entendió que la tecla ESC debía ser física y no ser una parte de la Touch Bar y que puede desaparecer si la barra no se utiliza. En la Pro de 16 pulgadas esta tecla vuelve a ser física, pero las novedades van mucho más allá del regreso de la vieja tecla.

MacBook Pro lo más pedido

Su modelo ha gustado

Entre las características importantes de la MacBook Pro de 16 pulgadas es que tiene una Pantalla de 16 pulgadas (IPS) con gama de colores P3 una Resolución 3,072x1,920 (226 pixeles por pulgada). Resoluciones compatibles: 2,048x1,280; 1,792x1,120; 1,344x840 y 1,152x500. El brillo de 500 nits, un almacenamiento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB y hasta 8TB en estado sólido o de 16, 32 o 64GB en RAM.

Apple anunció la MacBook Pro de 16 pulgadas desde octubre de 2019, pero su disponibilidad ha variado. Actualmente la computadora portátil ya se puede comprar en tiendas oficiales y distribuidoras de la manzana en Estados Unidos, México y España, entre otros países. Aún espero que Apple tome la decisión de regresar la entrada para tarjetas SD, aunque la empresa me ha dicho que no se contempla esta opción.

Todos piden esta marca

El retorno bien recibido de la tecla ESC y es un cambio en una dirección correcta. Apple no va a reconocer que la Touch Bar es una idea que no ha tenido muy buena recepción de los usuarios, pero al menos la tecla ESC es un cambio bien hecho. Esperaría que Apple permita a los usuarios optar o quitar la Touch Bar, algo que no solo sería de utilidad a los usuarios sino que podría recortar el precio.