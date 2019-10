¡MUY GRAVE! 300 millones de usuarios Android infectados en un mes

Android es uno de los más populares y con mayor penetración en el mercado móvil, algo que es positivo para la empresa pero que también lo ha convertido en uno de los principales objetivos de ataques maliciosos.

Al parecer, Google no ha podido dar solución eficaz a los graves problemas de malware que enfrenta. No existe un mes en el que no se reporten aplicaciones maliciosas en su tienda oficial, e incluso colecciones enteras de desarrolladores que han logrado evadir sus medidas de seguridad, y los casos siguen saliendo.

El último reporte de seguridad sobre Android indica que en tan sólo un mes, más de 300 millones de usuarios fueron infectados, según indica el investigador Lukas Stefanko.

El reporte recopila todos los problemas localizados en el Google Play Store durante el mes de septiembre y está disponible en el sitio web del especialista. Al menos 172 aplicaciones maliciosas se descubrieron en el mes, con más de 335 millones 952 mil 400 descargas.

En la clasificación según el número de instalaciones destaca el Adware como el tipo de malware con mayor afectación a los usuarios Android, superando las 300 millones de instalaciones y en menor medida también se ubican las estafas de suscripciones con 20 millones de instalaciones.

Aunque se han visto esfuerzos claros por parte de Google para fortalecer la seguridad de la Play Store, como el caso del desarrollador iHandy y toda su colección que fue retirada de la tienda en el mes de septiembre, la realidad es que la lucha contra el malware parece no tener fin.

Las cifras dejan en claro que no se ha logrado la efectividad esperada por parte de Google ante las medidas aplicadas recientemente, que si bien han disminuido el número de ataques, los 300 millones de usuarios afectados para un solo mes, representa un grave problema para el gran mercado de dispositivos que almacena todos los datos personales de sus clientes.