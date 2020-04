Los videojuegos perfectos para este Día del Niño

Este jueves 30 de abril se celebra el Día del Niño y a para esta cuarentena evitara que se celebre como en otras ocasiones, sin embargo, eso no quita que podamos celebrarlo de la mejor manera y poder obserquiar un buen videojuego, es por eso que en este apartado te recomendamos los mejores games para que puedas regalarle a los niños

Spiderman: Casi su mayoría de los niños y niñas son aficionados a los superhéroes y entre los favoritos se encuentra Spiderman, en donde a partir de este juego podrán disfrutar de sus aventuras columpiándose de un edificio a otro.

Los mejores juegos del momento

Super Smash Bros. Ultimate: Es una opción perfecta para jugar entre varios, una mezcla de título de peleas con museo de la historia de los videojuegos, y una imprescindible exclusiva de Nintendo Switch.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville: Es un shooter online en tercera persona ubicado en el universo de Plants vs. Zombies, o sea, su diseño y mecánicas serán atractivos para quienes no le teman a las partidas en línea. Puedes encontrarlo en PlayStation 4 o en Xbox One.

Animal Crossing: New Horizons: Considerado el juego del momento, se trata de un simulador de vida en el que los niños se la pasarán horas y horas creando y personalizando su isla, y en donde hasta aprenderán a administrar sus recursos.

Star Wars Jedi: Fallen Order: Para esos niños que tienen interés en la saga creada por George Lucas, nada como este título que los hará viajar a la velocidad de la luz por una galaxia muy muy lejana.

FIFA 20: No faltan los niños deportistas o amantes de los deportes, y este juego los trasladará directo a la cancha o, en su modalidad Volta, a un fútbol más informal, los deportes en videojuegos es lo de moda en estos momentos.