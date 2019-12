Los videojuegos más aterradores en Nintendo Switch

Los videojuegos más aterradores de Nintendo Switch

Por mucho tiempo se ha dicho que Nintendo le apuesta al entretenimiento familiar, pero estos aterradores videojuegos te harán cambiar de opinión, y si eres fanático de terror seguramente habrás escuchado algunos de estos títulos.

La compañía ha demostrado su liderazgo y apertura al género de terror desde Nintendo 64, con videojuegos como Resident Evil 2, Shadow-Man, DOOM 64 y Nightmare Creatures. Más tarde con GameCube se ganó exclusividad con Eternal Darkness, Residen Evil 4, Resident Evil 0 y un remake de Resident Evil en su primera versión.

Ahora, en pleno auge de Nintendo Switch, es el momento ideal para disfrutar los videojuegos más terroríficos en su plataforma. Y si todavía tienes duda de esto aquí hay algunas razones por las que la consola es una buena opción.

Nintendo Switch ha logrado todo el apoyo de terceros del que carecieron otras consolas en generaciones anteriores. Es por eso que grandes publishers como Bethesda, han hecho su mejor esfuerzo para integrar videojuegos como DOOM en 2016 y próximamente DOOM Eternal.

Capcom también ha llevado gran parte de su catálogo Resident Evil a la consola híbrida, de manera que se pueden adquirir por colecciones: el Resident Evil 0, así como el remake de Evil 1 en: Resident Evil Origin Collection. También está Resident Evil 4, 5 y 6 en Resident Evil Triple Pack, además de ambos títulos de Resident Evil: Revelations en una compilación con el mismo nombre.

Otros títulos independientes como Alien: Isolation, se suman a la gran lista de videojuegos aterradores para Nintendo Switch, entre ellos destacan Little Nightmares: Complete Edition, Observer, Layers of Fear: Legacy, Darkwood, Outlast: Bundle of Terror, Friday the 13th: The Game - Ultimate Slasher Edition y Amnesia Collection.

Así que si eres de los gamers que no pueden dejar el género terror a un lado, Nintendo Switch es una buena alternativa para considerar entre las consolas.

